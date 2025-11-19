全校救一人！國小老師晨跑突昏倒 全校師生合力搶命送醫後恢復意識

彰化縣芬園鄉芬園國小，昨（18日）上午一名黃姓老師於學校操場帶學生慢跑時，突然全身癱軟倒地，並失去呼吸心跳。（翻攝自GoogleMap）

彰化縣芬園鄉芬園國小，昨（18日）上午一名黃姓老師於學校操場帶學生慢跑時，突然全身癱軟倒地，並失去呼吸心跳。在場學生見狀迅速報告師長，通知校護、取出AED並施行CPR及通報119。經合力搶救後，黃老師已恢復意識，目前於加護病房觀察，恢復狀況良好。

晨跑突倒地 學生迅速通報救命

學務主任蔡孟訓指出，當天早上8點多黃老師帶學生進行晨間慢跑活動，跑完準備休息時突然倒地。校護關采倢接獲學生通報後，立即前往操場，發現黃老師已無呼吸心跳，立刻依照急救流程施行CPR並以AED電擊搶救，隨後消防人員到場接手並送醫。在2個小時的急救過程中，黃老師恢復清醒並能與人正常對話。

全校師生正確搶救 功不可沒

校護表示，當日氣溫驟降，黃老師可能因穿著不夠保暖，突然心肌梗塞，所幸最終有搶救回來，「學校老師們很積極正確搶救，大家各司其職、分工合作」，表示全校師生專業且正確的急救流程功不可沒。消防救護人員也表示，校方在第一時間的正確評估與處置非常關鍵。

