全校救一命！彰化某國小師清晨慢跑「突癱軟命危」 師生合力奇蹟救回

彰化縣昨（11/18）清晨起氣溫驟降，某國小一名黃姓男老師上午8點多帶學生慢跑後突然昏倒，當場失去呼吸心跳，情況一度危急。全校師生展現驚人的危機處理能力，迅速通報、啟動CPR、取來AED並同步聯繫119，分工明確、流程精準，在黃金救援時間內成功將老師從鬼門關前救回，「全校救一人」。

學務主任蔡孟訓表示，該名男老師帶學生跑完步後站在操場旁邊，突然全身癱軟倒地，當時學生目擊老師昏厥，並未驚慌失措，而是立刻向其他師長求救。其他學生們隨即分頭行動，有人奔向保健室通知校護，有人將AED帶至操場，也有人立即幫老師進行CPR，同時向消防局報案，整個救援步驟井然有序。

校護關采倢接獲通報後火速趕抵，依照CPR標準流程急救，發現黃姓老師已無呼吸心跳，情況極度危急。其他師長們隨即啟動AED對其進行電擊，於第一次電擊後成功恢復心跳，但人仍無意識。其後，彰化縣消防局救護人員迅速抵達接手處置，立即將他送往彰化基督教醫院急救。

醫院團隊隨即進行心導管手術，在歷時近兩小時的搶救後，老師奇蹟般恢復意識，甚至已能與醫護對話。目前他已在加護病房觀察中，意識清楚、恢復狀況良好。

校護關采倢研判，黃姓老師可能因氣溫驟降、衣物穿得不夠保暖，引發突發性心肌梗塞。她強調：「學校老師們很積極正確搶救，大家各司其職、分工合作，用專業且正確的急救流程讓他清醒過來。」

消防人員也認為，校方第一時間的正確判斷與處置，對患者的後續預後有極大助益，正是急救教育的重要示範。醫師提醒，近日氣溫明顯下降，心血管疾病、慢性病患者及年長者為高風險族群，應注意保暖、避免溫差過大，並定期進行心血管檢查，留意自身健康狀況。

