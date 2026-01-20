全校都是你的後盾！東華附小陪癌童一起面對

陳柏旭同學(中)與校長(左)

目前就讀國立東華大學附設實驗國民小學六年級的陳柏旭同學，前（2024）年確診罹患惡性組織細胞增生症後，堅強面對疾病、積極面對生活與學習，獲得周大觀文教基金會頒發「2026年抗癌圓夢助學金」，學校今（20）日也特別以正式典禮的方式，向全校師生介紹這位生命小鬥士。



立志成為地質科學家的陳柏旭，即使為了治療，經常要請假往返臺北與花蓮，但他沒有因此鬆懈課業，他說，謝謝學校的老師與同學們，成為他的後盾，讓他不必擔心課業落後，學校也給予他經濟上的支持，減輕家人的負擔。他期盼自己與癌症和平相處，未來透過研究、考察，深入地層、岩石、火山等現象，為故鄉花蓮防災減震貢獻心力。東華附小校長張惠娟表示，對學校來說，教育從來不只是成績，而是當孩子遇到困難的時候，學校能不能站在他身邊，陪他一起走，陪他不孤單。



周大觀文教基金會國際交流中心執行長周上觀表示，基金會設置的「抗癌圓夢助學金」，就是以實際行動陪伴罹癌學子走過治療歷程，確保沒有任何一位罹癌學生，孤獨面對癌症。而東華附小校友會也響應，捐贈新臺幣1萬元獎助學金給陳柏旭。