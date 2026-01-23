全桃園首創「慈馨行動愛心到宅車」啟動 物資直送弱勢家庭門口

慈馨公益關懷協會攜手靜德扶輪社正式推出「慈馨行動愛心到宅車」貴賓合影。





為強化對弱勢家庭與獨居長輩的即時照顧，慈馨公益關懷協會將於1月23日上午10時，在楊梅區丹醇美厨(三民路38號)攜手靜德扶輪社舉辦記者會，正式推出「慈馨行動愛心到宅車」。透過創新的移動公益服務模式，將食物銀行物資直接送達有需要的家庭，落實「讓溫飽，成為安心的起點」的關懷理念。

慈馨公益關懷協會創會會長葉星秀(現任楊梅里里長)表示，「慈馨行動愛心到宅車」為全桃園市首創、也是唯一串聯實體食物銀行與行動物資車的服務方案，突破以往定點領取的限制，深入偏鄉、部落及里鄰巷弄，主動將物資送到家門口，減輕弱勢家庭在交通及搬運上的負擔，讓關懷更即時、服務更到位。

行動愛心到宅車內部設置類超商式貨架，提供白米、麵條、泡麵、罐頭、保久乳等主食，並結合日用品、長輩照護物資及新鮮多元食材，依實際需求進行彈性配送，讓受助家庭獲得更貼近生活所需的支援。

楊梅靜德扶輪社社長陳素聆(右三)頒贈感謝狀。

楊梅靜德扶輪社社長陳素聆說，在靜德扶輪社捐助計畫經費支持下，「慈馨行動愛心到宅車」預計每年可執行350趟以上物資配送服務，嘉惠約3,500戶次、10,500人次，持續為桃園地區弱勢族群提供穩定且有溫度的支持。捐贈單位包括楊梅静德扶輪社、永成峯工程企業公司、楊梅區雲林同鄉會、丹醇美厨餐廳、士捷企業公司。

慈馨公益關懷協會指出，行動到宅服務內容除物資配送外，亦結合偏鄉及社區定點到宅關懷，並推動食物銀行會員制與「物資存摺」制度，系統化記錄服務歷程與需求，提升資源運用效率。未來也將持續結合民間力量與社會資源，讓公益行動走進更多需要被看見的角落，為城市注入更多溫暖與希望。包括市議員鄭淑方、楊梅區里長聯誼會長吳錦鴻、楊梅區雲林同鄉會創會理事長邱孟毓、世大愛心協會會長李雙福一同出席。

創會會長葉星秀透過創新的移動公益服務模式，將食物銀行物資直接送達弱勢有需要的家庭。

