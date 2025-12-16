全植料理素素看 高科大慈青上菜

南部氣溫逐漸轉涼，高科大慈青社請來營養師，帶大家DIY手作全植料理，選擇原型食物、慢慢吃、好好吃，學會用飲食溫柔善待自己。

高科大慈青社學長 傅詞源：「感覺很好吃耶，(第1道很簡單 10秒可以完成)，(捏起來) 捏起來，(把它變成1顆球) 1顆球。」

包進全素版腰果起司粉，「紫地瓜球」掌心的溫度，可愛又可口；照燒豆包捲進鮮蔬就是「創意湯葉卷」。

蔬食營養師 黃美樺：「食物組合起來，其實是一件很輕鬆、很簡單的事，聽到健康的食物，也會覺得不是這麼樣的困難，給自己一餐可以有20-30分鐘。」

飽足的1餐，花花綠綠賞心悅目營養繽紛，試試全植料理，幫助疾病遠離。

高科大慈青社副社長 姚嘉翔：「本身有一些慢性疾病，也有在積極地藥物治療當中，固定的運動開始，飲食的話，慢慢地從鍋邊素轉蛋奶素，再看可不可以全植物飲食。」

高科大慈青社長 白坤平：「外食就會造成一些營養不均衡，請營養師和醫師來鼓勵我們，有營養就會有活力，也不會讓生活變得更疲憊。」

高醫病理科醫師 蔡坤寶：「中醫治預病，就是你快要生病了，我教你不要讓自己變成重大疾病，怎麼樣靠飲食，靠生活的一些習慣，不用吃一把的藥，高脂肪或是肉類，這些是容易引起發炎的。」

高科大化材系教授 蔡平賜：「化材系它的專業裡面，跟生物化學其實也是有關係的，因為他講的這些醣類啊，胰島素啊，或是這些油啊，跟化材系的專業是有一點吻合的，我也會把一些資料截圖，傳給同學，傳給家人看。」

蔬食營養師 王煥森：「吃素是每個人的事，但是我先開始，當這個人開始吃素了之後，他影響到那個人，那個人開始行動了，他也開始吃素，當這個人吃素 那個人也願意素食，到最後，每個人都會吃素。」

高科大慈青社邀來營養師和醫師，師生聽講還能大快朵頤，新蔬食感讓美味健康更靠近。

