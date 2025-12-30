全機失控下墜！高空劇烈亂流「全機乘客彈飛」 雷恩航空返航畫面曝光

雷恩航空一架從英國飛往西班牙的班機途中遇劇烈亂流，最終緊急返航。示意圖／達志／美聯社）

歐洲廉價航空雷恩航空（Ryanair）一架從英國飛往西班牙的班機在12月28日途中遭遇強烈亂流，導致數名乘客受傷、全機緊急返航，現場混亂情況如災難電影重現，乘客形容「簡直像恐怖片」。

根據《紐約郵報》（New York Post）與《伯明罕即時新聞》（BirminghamLive）報導，這架班機編號FR1121，當日下午2點50分自英國伯明罕機場起飛，預定飛往西班牙加那利群島的特內里費南機場（Tenerife South）。據航空數據顯示，當飛機爬升至約3萬5千英尺高空，接近法國布列塔尼（Brittany）上空時，突然遭遇劇烈亂流，機艙瞬間陷入混亂。

一名33歲女性乘客接受訪問時回憶：「原本飛行非常平穩，但完全沒有預兆地，飛機忽然猛力向左偏轉，接著又迅速往右晃動，就像完全失控。接著整架飛機急墜，我們整個人都被拋離座位。」她補充表示，自己雖身體無恙，但這段經歷讓她感到極度驚恐，甚至事後「久久無法平復」。

她更透露，一些同機乘客宣稱在亂流發生前「曾看見一架戰機掠過飛機附近」，對此她感到疑惑：「怎麼可能雷達沒有偵測到其他飛行器？我真的想要一個答案。」

事件發生時，客艙服務剛啟動不久，部分餐飲推車尚未收起，亂流來襲導致多名乘客受傷。空服員事後表示，這是他們從業10年來首次遇到如此劇烈的亂流。「我們整個人差點被甩出去，車子都移位，現場一片混亂。」

當下機組人員即刻通報緊急狀況，發出全球民航標準的「7700」緊急代碼（squawk 7700），並於當地時間下午4點左右將飛機下降至1萬英尺，返航伯明罕機場。整體飛行時間僅約1小時32分鐘。

伯明罕機場接獲通知後，迅速啟動應變機制，安排醫療人員在機場遠端停機坪待命，協助機上乘客與機組人員。雷恩航空聲明表示：「該架班機已正常降落，所有乘客安全返回航廈，有少數人接受現場醫療評估與照護。」

雖然這場突如其來的亂流驚動全機，但飛行員成功控穩機身並順利降落，未釀成重大事故。受影響乘客隨後安排搭乘替代班機，於當日晚間9點06分再次起飛，最終在隔日凌晨1點25分抵達特內里費，比原定時間延誤超過6小時。

本起事件引發網友與航空安全社群關注，有部分人質疑航線是否有事前氣象預警失靈，亦有人要求航空公司說明與戰機擦身而過的可能性。雷恩航空則未正面回應戰機傳聞，僅強調「機師依標準程序處置，優先保障乘客安全」。

事發班機返航降落英國伯明罕機場後，乘客轉搭替代航班續飛西班牙。（圖／翻攝自x，@nypost）

