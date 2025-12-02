《全民健康保險資料管理條例》三讀通過 衛福部：落實健保資料治理法制化

衛福部表示，健保資料應用，有助於提升醫療品質與可近性，改善健康不平等，增進公共衛生與社會福利，及推動醫療科技的進步。（圖／報系資料庫）

衛福部今（2）日表示，全民健康保險資料管理條例在朝野黨團、行政部門、專家學者及各界共同努力下，於今日在立法院完成三讀，保障個人資訊隱私權及健保資料合理使用，是落實我國健保資料治理法制化與提高民眾信任的新里程碑。

衛福部指出，自111年8月12日憲法法庭111年憲判字第13號判決起，衛福部即著手推動「全民健康保險資料管理條例」立法工作，今日立法通過，使健保資料特定目的外利用及管理之規範，從「作業規則層次」提升至「法律位階」。

衛福部表示，因應人口老化、慢性疾病人口攀升及醫療財政負擔等，健保資料應用，有助於提升醫療品質與可近性，改善健康不平等，增進公共衛生與社會福利，及推動醫療科技的進步。立法通過可確保健保資料特定目的外利用經依法定程序處理後之安全性與合理性，發揮健保資料應用價值，並完備對人民資訊隱私權及自主權益之保障。

「全民健康保險資料管理條例」全文共計27條，重點如下：

一、 健全健保資料特定目的外之利用及管理規範：定明提供及使用健保資料應遵行法定要件、正當程序、組織上及程序上之監督防護機制等事項。

二、 健保資料停止特定目的外利用(退出權)機制：定明請求停止利用個人健保資料之主體、事由、程序及停止之效力，並自本條例施行起30日內暫停受理申請特定目的外利用健保資料，以完備充分告知及事先同意機制，保障資料當事人於本條例生效後一定期間得選擇其健保資料是否提供特定目的外利用，及例外不許停止利用之情形。

三、 定明罰則：申請者及資料使用者如有違反本條例相關規定。

衛福部再次感謝朝野立法委員、專家學者及各界之支持，透過本次立法，完善健保資料治理法制，強化個資保護、推動健保資料之合理利用，增進全民健康福祉。

