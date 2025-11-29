全民健走響應防癌 劉建國：早期篩檢最划算的救命方法

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「健康台灣—擴大癌篩全民健康行」健走活動今（29）日上午登場，吸引大批民眾參與，以行動支持健康促進與癌症預防。活動現場熱鬧溫馨，參與者在步道上以穩健腳步共同強調「早期發現、早期治療」的重要性。

立法委員劉建國親自出席，帶領大家動動手腳運動暖身。（圖／記者蘇榮泉攝）

立法委員劉建國親自出席，他表示，癌症已連續41年位居國人十大死因首位，但癌症並非不可預防，只要透過定期篩檢，就能在症狀出現前提早揪出問題。他強調，政府提供的大腸癌、乳癌、子宮頸癌與口腔癌四項免費篩檢，是最有效、最划算的救命方式，呼籲符合資格的民眾一定要善加利用。

健走活動在立法委員劉建國、副署長林莉茹、口腔健康司代表陳少卿、斗六成大醫院院長吳晉祥等等人鳴笛後開始健走。（圖／記者蘇榮泉攝）

包括國民健康署副署長林莉茹、衛福部口腔健康司代表陳少卿、斗六成大醫院院長吳晉祥等多位醫療主管也到場提醒：「癌症不可怕，可怕的是沒有檢查。」政府訂定目標，希望在2031年前將癌症死亡率降低三分之一，核心策略正是全民早期篩檢。

健康台灣—擴大癌篩全民健康行，吸引眾多民眾參與，象徵全民對健康的重視，也是台灣向前邁進的力量展現。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動中也談及癌症治療政策的進展。劉建國表示，癌症新藥基金已正式上路，由衛福部編列50億元公務預算，至2025年8月累計收載11項新藥，預估超過3,300名病友受惠，每位病患每年可減輕約117萬元的負擔。他回憶，2023年曾率領立法院厚生會與病友團體拜會當時的副總統賴清德，提出新藥基金的具體建議，並獲得允諾，今日能正式實施，是對病患與家庭非常重要的支持。

斗六成大醫院院長吳晉祥等多位醫療主管也到場參與健走。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國指出，不少病友向他表達感謝，形容這筆基金「救了他們一命」。他強調，這不只是治療政策，更是守護每個家庭的力量。

「癌症不能等，健康不能靠運氣。」劉建國表示，今日健走象徵全民對健康的重視，也是台灣向前邁進的力量展現。他承諾，未來無論在醫療、長照、防癌或健康促進領域，他都會持續投入，為鄉親站在第一線守護健康。

