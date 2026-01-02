全民公費打起來！元旦首日新冠疫苗增7成

疾管署自1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。（本報資料照）

冬季為呼吸道傳染病好發季節，加上春節等假期將至，各項活動頻繁，疾管署自元旦起，擴大全民接種公費新冠疫苗。疾管署今（2）公布，昨天首日共接種861劑，相較上周12月25日整整增加7成，元旦假日打氣不錯，預估打氣將再上升。

疾管署自1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。疾管署副署長林明誠表示，上路首日為元旦假日，接種共861劑，人數雖不多，但相較上周12月25日行憲紀年日的507劑，一口氣增加69.8％。

林明誠表示，以假日表現來看，上路首日表現已很不錯，且增加的民眾大部分都是擴大接種對象，在上路第一天就踴躍響應。接種疫苗約需2周時間建立足夠保護力，預期首波接種民眾，2周後對抗新冠病毒的抗體將增加。

林明誠說，目前各縣市也陸續在催種新冠疫苗，預估打氣會再上升，建立群體免疫量能。疾管署也會觀察各縣市接種速度，適度將庫存解凍進行鋪貨，目前疫苗數量充裕。

另外，本季流感疫苗打氣旺，疾管署近期增購15萬劑公費流感疫苗，本流感季共採購682萬9080劑。截至1月1日，已接種660萬6090劑，疫苗使用率高達96.7％，目前僅剩22萬1702劑。使用率最高縣市包括高雄市99.4％、花蓮縣98.5％、台南市98.3％、新竹市98.0％、彰化縣97.9％。

