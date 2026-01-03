全民公費打起來！新冠疫苗擴大免費接種 首日人數爆量「大增7成」

記者簡浩正／綜合報導

跨年剛過，各項聚會、旅遊等活動頻繁，加上學生開始放寒假等南來北往，預估國內呼吸道傳染病傳播風險增加，衛福部自今（2026）年元旦開始擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，提供全民接種，疾管署公布首日接種爆量，比上週12月25日假日接種量增加約七成之多。

疾管署日前宣佈從今年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」。雖上路首日即是元旦假期，但打氣卻出乎意料。疾管署副署長林明誠昨表示，新冠疫苗擴大接種第一天為元旦假日，接種量為861劑，比上週12月25日行憲紀念日的假日接種量507劑增加69.8%，即便天氣又溼又冷，接種人次仍突破過往假日低點，分析增加的大部分民眾都是擴大接種對象，不少人是搶第一天就響應接種，預估打氣將再上升。

他說，接種疫苗約需2週時間才能獲得足夠保護力，而新冠疫情沒有季節性，約間隔六到八個月就會有一波新的流行，民眾踴躍接種，對防範今年新一波的新冠疫情有利，疾管署也會持續觀察接種情形。

至於公費流感疫苗部分，本流感季打氣則是十分旺。包括近期增購的15萬劑公費流感疫苗，疾管署本流感季共採購682萬9080劑公費流感疫苗，截至1月1日已接種660萬6090劑，疫苗使用率高達96.7%，目前僅剩餘22萬1702劑。使用率最高的縣市包括：高雄市99.4%、花蓮縣98.5%、台南市98.3%、新竹市98.0%、彰化縣97.9%。

