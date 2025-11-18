全民共享普發現金一萬 汐止警全程警戒暨防詐宣導

(汐止警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

為提供民眾多元便利管道領取普發現金，17日起至115年4月30日期間開放ATM領取，本月24日起開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃臺辦理，為讓民眾安心，新北市警察局汐止分局動員警力，針對轄區內的194處ATM自動櫃員機與8處郵局，於各時段強化巡簽工作，並視現場人潮狀況，派員定點守望，維持現場秩序及宣導防詐觀念，加強安全維護工作。

汐止警分局表示，汐止轄內可供民眾領取普發現金之指定金融機構(含郵局)合計16家，194處ATM可供提領普發現金1萬元，為避免詐騙集團假借普發現金管道名義實施詐騙，包含廣發手機簡訊，誘使民眾在釣魚網頁填資料後盜刷信用卡等手法，汐止警分局針對可能發生的詐騙態樣，特別提醒銀髮族留意自身重要證件勿轉手他人、看到不明簡訊要冷靜查證，避免落入詐騙陷阱。

汐止警分局提到，普發現金的唯一官方網站為「10000.gov.tw」，政府「不會」主動透過任何手機簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會打電話要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業；另今年度迄今，汐止警分局今年度成功阻詐並守護民眾金額高達7,800餘萬元，友善通報成效豐碩。

汐止警分局長徐俊生於昨（17）日也親自前往轄內金融機構，向領取普發現金的民眾宣導防詐觀念，詐騙集團常因應時事轉換詐騙手法，誘騙民眾提供個資、帳戶或轉帳，分局長提醒大家接獲不明來電、簡訊、LINE要求加入好友，或於ATM現場要幫忙操作等手法，請謹記防騙3原則「冷靜、查證、報警」，並可多利用165防詐騙諮詢專線，多一分警覺、少一分損失。