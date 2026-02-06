全民動起來！調查：9成上班族願付費運動 月花887元

在政府推動全民運動、運動幣政策上路的帶動下，上班族對運動的投入明顯升溫。1111人力銀行今天(6日)公布的調查顯示，高達9成上班族願意每月付費運動，平均每月支出新台幣887元，顯示政策誘因與健康意識雙重推動下，運動消費力持續擴大。

這位27歲的Amy有著流利的英日文，曾經從事科技金融業，年薪百萬，但在3年多前迷上潛水，現在轉職做專業潛水教練，儘管年薪現在約70萬，但卻甘之如飴。『(原音)我當時覺得就算賺了很多錢，我好像也沒有得到我期待的開心跟幸福，反而是在每次潛水的時候，我都覺得成就感跟自我滿足感反而相較之下更高的，所以就想說那有沒有可能可以結合這兩件事情。』

1111人力銀行在回收1,077份有效問卷後公布的「2026上班族運動休閒習慣調查」顯示，高達76.9%上班族自評運動量普遍不足， 有30.4%上班族完全沒有運動習慣，主要是工作太忙沒有時間、體力無法負擔、不想花大錢，以及沒有伴一起運動。

而有維持運動習慣的上班族，42.6%每次運動30至60分鐘。且90.3%上班族願意每個月掏錢運動，平均花費887元。最主要原因是「降低疾病風險」，其次為「體態管理」；最常從事的運動以「路跑、自行車」居冠，其次則是「TRX、重訓、超慢跑 」。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，國人健康意識抬頭，愈來愈重視體態外形及核心肌力，坊間健身運動中心如雨後春筍林立，逐漸走向小班化、客製化、彈性化三大特色，帶動相關工作機會明顯增加。她說：『(原音)平臺上面可以看得出來，跟這個運動、或者是生活健康相關的工作數，職缺數的部分有往上攀升，年增率來到了18.7％，看得出來需求量變多，工作也會變得多一些。』

調查也顯示，超過9成受訪者肯定運動有助於提升工作表現，期待企業補助「健身補助或運動課程」或提供「舒壓休閒課程」以及「每週一小時免扣薪運動假」。(編輯：鍾錦隆)