全民參與國防教育 打造中市堅實防衛韌性

▲114年全民國防教育營區參訪活動。

【記者 廖美雅／台中 報導】臺中市政府114年推展全民國防教育成果亮眼，市長盧秀燕率市府團隊跨局處整合資源，透過校園扎根與社會推廣雙軌並進，全年辦理多元體驗與研習活動，從學生、教師到一般市民全面擴散，強化全民國防意識與社會韌性，展現地方政府推動全民國防教育的具體成效。

▲114年第八屆全國高級中等學校儀隊競賽中部地區初賽。

市府指出，今年由教育局統籌、相關單位協力推進，在教育局長蔣偉民、學務室主任楊山琪及督導林家和率領學生事務室團隊，將國防教育以「做中學、學中思」方式融入生活與校園。由中市全民國防教育承辦人莊鈞宇教官規劃相關活動，類型涵蓋國軍營區參訪、專業研討活動、合理冒險、國軍招生博覽會、球類競賽、暑期戰鬥營推廣、校慶全民國防攤位擺設、儀隊競賽、國軍人才招募及支援雙十國慶典禮等，讓參與者從情境體驗中理解國防、認識國軍與防衛動員概念。

除校園端外，市府同步推進社會國防教育與民防整備。包含民防團隊訓練、全民防衛動員與物力訪視等實地演練，並配合2025城鎮韌性演練，擴大市民參與層面，強化面對災害與突發情勢的整體防衛能力。

▲臺中市2025城鎮韌性演練。

教育局表示，推動理念以「全民國防、愛在臺灣」、「全民防衛、你我同行」及「全民國防、從小扎根」為主軸，從基礎教育向外延伸至社會，以「全民關注、全民參與」為目標，將國防觀念內化為市民日常素養；未來也將持續結合地方特色與跨域資源，深化全民國防教育的廣度與深度。（照片／記者廖美雅翻攝）