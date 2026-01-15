全民哀號！肯德基宣布「原味蛋撻將走入歷史」 網友崩潰：世界要毀滅了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

相比起炸雞，許多民眾更熱愛肯德基的蛋撻，甚至有「被炸雞耽誤的蛋撻店」之稱，沒想到肯德基今（15）日發文宣布，「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，意味經典原味蛋撻將走入歷史，感謝消費者多年來的喜愛。消息一出，許多網友紛紛哀號。

肯德基先前在臉書發布聲明稿表示，經典原味蛋撻即將正式走入歷史。（圖／翻攝肯德基臉書）

肯德基先前在臉書發布聲明稿表示：「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」並指出，相關細節將於明（16）日上午11時透過線上說明會公布，請大家密切關注。

貼文曝光後，大量網友湧進留言：「生意應該會少很多」、「那我的券是不是要趕快用」、「唯一能吃的只有蛋撻」、「那可以關門了」、「世界要毀滅了」、「沒有蛋撻就不吃肯德基」、「改名字加價賣嗎」、「嚴厲斥責，不可以不可以」。

