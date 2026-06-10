全民國防師資增能培力研習 聚焦國防政策與國防科技發展

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114學年度第6次增能培力研習活動大合照(教育部大專校院全民國防教育資源中心提供)

教育部大專校院全民國防教育資源中心今天(10日)於福容大飯店淡水漁人碼頭舉辦「114學年度第六次增能培力研習：國防政策與國防科技」，研習採實體課程與線上同步直播方式進行，吸引高級中等以上學校全民國防師資與國防教育相關人員熱烈參與，透過專業研習與經驗交流，提升全民國防教育師資專業素養與教學量能，深化國防政策及國防科技議題之教學內涵，進而培養學生正確國防觀念與全民防衛意識。

教育部表示，研習活動特別聚焦當前國家安全與國防建設的重要議題，安排兩場專題講座。第一場「國防政策」專題，由國防部全民防衛動員署動員參謀官吳金龍上校主講，講題為「軍事動員」，從全民防衛動員制度與政策推動角度，讓全民國防教師理解國家安全與全民防衛之間的關聯。第二場「國防科技」專題，邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所江炘杓助理研究員，以「國防科技的軍事運用：以濱海防衛作戰為例」為題，說明國防科技發展如何影響防衛安全需求，並協助教師將相關議題轉化為全民國防教育教學素材。

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面對日益複雜的國際安全情勢與複合式威脅挑戰，大專校院肩負培育青年學子國家安全意識與關鍵思辨能力的重要使命。本次增能培力研習結合國防政策與國防科技兩大核心主題，並採實體與線上同步方式辦理，讓更多教育工作者能即時掌握全民國防教育發展趨勢與相關專業知能，進而融入教學實務，提升教育成效。

教育部持續辦理增能研習與專業交流活動，相關教學成果及資訊同步分享於大專校院全民國防教育資源中心官網、Facebook及LINE社群平台，提供授課教師即時運用，並協助教師掌握國防教育新知與國際安全趨勢，進一步深化全民國防教育向下扎根，共同提升全民防衛意識，厚植國家整體安全韌性。