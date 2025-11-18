全民國防手冊明起普發！「總經費約6447萬元」含英文版 單價曝光

國防部新版《全民國防手冊》將自明（19）日起正式普發至全國家戶。國安會副秘書長林飛帆日前透露相關規劃，引發外界關注經費來源及分發方式。國防部全動署物力動員處處長沈威志18日在記者會表示，總統賴清德於9月20日指示啟動全國普發作業，總計印製1100萬本，將分4批配送，預計明年1月5日前全數送達各家戶。依據印製、運送、發放等成本合計，總經費約6447萬元，平均每本約5.86元。

國防部於9月16日公布新版《全民國防手冊》，定名為《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，強調「有準備、更安全」的主軸，內容除可線上閱讀下載外，賴清德在全社會防衛韌性委員會中明確指示，考量國民在危機情況可能遭遇斷網、停電，以及年長者不擅使用網路等情形，政府應確保家家戶戶都能取得紙本版本，降低數位落差，也能在緊急時刻立即派上用場。

綜合各方報導，沈威志指出，這次是首次以實體全面普發的方式推動安全指引，做法比照捷克、瑞典、芬蘭等國近期所推出的民防或生存手冊，採電子與紙本並行，並搭配社會意見回饋調整內容。

普發作業將由中華郵政協助運送，自19日起優先配送離島及偏遠地區，再陸續送至各縣市公所，後續由內政部民政系統發放到各家戶，預計1月5日前完成。印製方面，以內政部推估的全國983萬餘戶為基準，每戶可獲1本，另增列公部門活動、災防演練、民防訓練、全民國防教育及外籍人士需求等額外數量，總計印製1100萬本，其中包括10.5萬本英文版。

至於經費部分，沈威志說，此次普發並非年度預算項目，相關經費已用罄，依行政院指導，由國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應。紙本印製由全動署委託軍備局生產製造中心辦理公開招標，以最低標決標，費用為4279萬元；運送部分由中華郵政以專案限制性招標協助，費用約180餘萬元；發放由內政部系統負責，各地方政府後續可獲行政院撥付相關作業費，總額約1988萬餘元。

綜合上述三項成本，普發全民國防手冊總經費約6447萬餘元，平均每本約5.86元。

