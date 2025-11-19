全民國防手冊普發！藍批消化預算 林楚茵反嗆：只有藍白才能愛花就花

記者楊士誼／台北報導

新版全民國防手冊亮相，透過約30頁的簡要說明，讓民眾了解天災、戰爭時所需要的準備。（圖／記者楊士誼攝影）

新版全民國防手冊正式普發，向全國家戶發送，卻遭藍營批評6447萬元的總經費是急著消化預算，民進黨立委林楚茵今（19）日指出，台灣此次與國際接軌，讓家家戶戶都具備安全知識。她也批評，藍白推動核三公投花11.4億、停砍年改更要撥補3,600億，以國民黨的邏輯，中央花錢都是錯，藍白愛怎麼花就怎麼花。

林楚茵指出，從今天開始，《全民安全指引》正式普發，由中華郵政分批寄送，外離島與偏遠地區優先，預計明年1月5日前，全台家家戶戶都能收到。無論是地震、堰塞湖等天災，或是戰時狀態，手冊都清楚教我們如何應對，而瑞典、芬蘭、法國、捷克等歐洲民主國家皆有規劃向民眾發放防衛手冊，台灣這次也與國際接軌，讓每一個家庭都能具備安全知識。

然而國民黨對普發安全手冊要花6,000多萬大吵大鬧？林楚茵直言，這一年多來，藍白核三重啟公投花 11.4 億、停砍年改政府 10 年要撥補3,600億、藍白再度惡修《財劃法》讓中央明年舉債 5,600 億、傅崐萁花東三法預估花費2兆。她批評，這些都是全民納稅錢，上千億沒有充分討論就用人數優勢強壓通過，國民黨邏輯就是中央花錢都是錯，只有藍白才能愛怎麼花就怎麼花。「回歸正題，台灣全民安全指引，是保全民平安的手冊！」

