全民國防手冊砸6447萬明起普發 平均每本5.86元

國防部推出新版全民國防手冊，國安會副秘書長林飛帆日前表示，明（19）日起將普發給全國每家戶各1本。對於經費來源，國防部稱，總計印製1100萬本，明起將分4批次發放，預計明年1月5日前完成，印製由國防部第二預備金支應，印製、運送、發放共需6447萬餘元，平均每本5.86元。

國防部今天舉行記者會，國防部全動署物力動員處處長沈威志表示，此次是首次推動實體普發，目的是強化全民安全意識、積極蒐整社會回饋、與國際趨勢接軌，採電子及印製紙本並行，因考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考量到危機來臨時發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差，並確保極端情境下都能立即發揮作用。而普發將自明日起於全國22縣市區分4批次發放，優先於外離島及偏遠地區，由中華郵政協助運送至各鄉鎮市區公所，後透過內政部民政系統，主動發放至全國家戶，預計明年1月5日前完成。

沈威志稱，根據內政部統計，截至今年10月，家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得1本手冊，而為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及在台外籍人士、英文版等需求，總計印製1100萬本，包含10.5萬本英語版。

至於費用，沈威志說，普發區分印製、運送、發放，印製費用是依照行政院指導，申請第二預備金，平均每本3.89元；運送為中華郵政協助，採專案限制性招標方式，由軍備局生產製造中心協助；發放則是透過民政系統發放，所有預算都是依法依規辦理。中華郵政表示，運送費用初估180餘萬，而普發作業費，約1988萬餘元，總額依1100萬本試算，平均每本約5.86元。



