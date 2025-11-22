全民國防手冊變死亡筆記本？醫揭圖片讓人誤解：壓在這裡病人會死的

國防部9月16日發布新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，不過民眾收到後卻掀起正反兩極評價；胸腔科醫師蘇一峰指出，在急救指引的示意圖中，CPR（心肺復甦術）按壓的位置竟然被標示在肩膀高度，讓蘇一峰傻眼直呼「壓這裡病人會死的」。

蘇一峰提醒，CPR如果壓在肩膀高度會害死人。（取自蘇一峰臉書）

蘇一峰透過臉書發文，透露自己收到全民國防手冊的同時，無奈表示「有圖片讓人誤解」；蘇一峰解釋，以自己身為醫療人員的專業，建議政府修改一下CPR的示意圖，不然照圖片標示在肩膀高度的情況下，如果真的壓在同樣的位置「病人會死的」。

廣告 廣告

對此蘇一峰也重新標註了應該按壓的位置，提醒粉絲要多加留意；貼文公開掀起熱烈回應，網友也傻眼表示「變成名副其實官僚殺人？死亡筆記本」、「原圖是要讓人斷氣是吧」、「感覺比較像謀殺示意圖欸」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

