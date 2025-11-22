全民國防手冊變死亡筆記本？醫揭圖片讓人誤解：壓在這裡病人會死的
國防部9月16日發布新版全民國防手冊《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，不過民眾收到後卻掀起正反兩極評價；胸腔科醫師蘇一峰指出，在急救指引的示意圖中，CPR（心肺復甦術）按壓的位置竟然被標示在肩膀高度，讓蘇一峰傻眼直呼「壓這裡病人會死的」。
蘇一峰透過臉書發文，透露自己收到全民國防手冊的同時，無奈表示「有圖片讓人誤解」；蘇一峰解釋，以自己身為醫療人員的專業，建議政府修改一下CPR的示意圖，不然照圖片標示在肩膀高度的情況下，如果真的壓在同樣的位置「病人會死的」。
對此蘇一峰也重新標註了應該按壓的位置，提醒粉絲要多加留意；貼文公開掀起熱烈回應，網友也傻眼表示「變成名副其實官僚殺人？死亡筆記本」、「原圖是要讓人斷氣是吧」、「感覺比較像謀殺示意圖欸」。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
謝寒冰PO「民防手冊」丟廢紙箱照片 林飛帆反擊：他2020年說要發
[Newtalk新聞] 國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆今（21）天表示，台灣全民安全指引手冊19日開始首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送，計畫於明年1月5日前完成全台980萬家戶普發。但名嘴謝寒冰PO出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片大酸，「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」對此，林飛帆說，謝寒冰2020年才說要發放，如今卻這樣嘲諷政府，「我不知道哪一個才是他的意見。」 賴清德總統9月在全社會防衛韌性論壇表示，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。而林飛帆表示，這是國際趨勢。 林飛帆指出，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每年每一版手冊的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知，瑞典曾經歷過蘇聯時期各項威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，因此瑞典告訴他們的國民，一旦遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，我國的民防手冊也將這段話放進去，接軌國際，同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。 林飛帆昨天深夜新頭殼 ・ 1 天前
才剛發！ 全民國防手冊被當廢紙「丟回收」
普發「全民國防手冊」，國防部從19號起，分4梯次，目標在1月底前，配送到全台灣980萬個家戶。但現在卻有民眾拍下，住家附近有大量的國防手冊被當成廢紙，棄置在回收箱。對此，國安會副秘書長林飛帆，今天（21）視察發送狀況時則說，「其實很多人都在問我什麼時候才能拿到？」並強調，若有民眾沒收到手冊，隨時可以向村里幹事回報。TVBS新聞網 ・ 1 天前
藍嗆民防手冊「好笑」 張益贍轟：拋棄蔣介石、擁抱吳石！
論壇中心/綜合報導台灣普發民防手冊，遭國民黨前發言人李明璇酸「第19頁寫『若台灣受軍事侵略，任何戰敗、投降訊息都是假訊息』很好笑」。 政治評論員張益贍痛批，李明璇說不投降不是政府該做的，反過來的意思是國民黨若執政他們就會投降？蔣介石戰敗逃台灣繼續反共，不是國民黨精神嗎？李明璇現在「拋棄了蔣介石，擁抱了吳石」，幫中共大外宣！而台灣民防手冊第19頁遭國民黨譏笑，張益贍在《台灣向前行》節目中秀出瑞典民防手冊內容跟台灣一樣，也是「如果瑞典受到其他國家的攻擊，我們將永不放棄，所以所有關於停止抵抗的資訊都是虛假的」打臉！張益贍直指，在戰爭都會有很多的謠言，最厲害的謠言就是，你們已經投降了。張益贍表示，李明璇已經在開始示範，如果中共對台灣進行武力攻擊，李明璇會講什麼，國民黨人會講什麼，就是講類似的話，我們應該投降，我們不應該抵抗，這不是李明璇要的東西嗎，投降誰最開心？中共最開心。李明璇所代表的國民黨一部分人，就是投降主義，不只是在戰時，在現在和平時候，他們就開始不斷地鼓吹投降論。原文出處：藍嗆民防手冊「好笑」 張益贍轟：拋棄蔣介石、擁抱吳石！ 更多民視新聞報導一日北高免費仔？黃國昌遭酸「有錢請狗仔、沒錢報名」？藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！民視影音 ・ 1 天前
財經選讀》別急著退休！ 95歲巴菲特揭人生哲學：下半場更精彩
多年來，美國勞動市場不斷討論「真正的退休年齡」究竟是幾歲，而年長族群持續工作的現象也愈趨明顯。美國經濟評議會（Conference Board）先前發布的調查便指出，55歲及以上勞工熱愛自己工作的人數明顯高於年輕世代。高齡95歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正是其中最具代表性的例子，他的選擇也讓外界重新思考：工作在高齡階段的意義究竟是什麼。中時財經即時 ・ 1 天前
領嘸台灣全民安全指引？ 林飛帆：租屋族可到「這裡」索取
國安會副秘書長林飛帆今天(21日)在台北士林訪查《台灣全民安全指引》發放情形，他在接受媒體聯訪時表示，很多國家都已發放全民防衛手冊，台灣不是特例。他並說明目前已印製1,100萬本，除了發放給全國980萬家戶每戶1本外，也預留一定數量給教育部作為國防教育教材；另外，各區公所及圖書館也會有一些庫存， 提供租屋族等有需要的民眾免費索取。 林飛帆表示，政府印製全民防衛手冊發放給民眾，這樣的概念在世界各國都有實例，不只法國在昨天正式公布全民安全指引手冊，瑞典也是最有名的國際案例之一。他指出，瑞典曾經歷過蘇聯到冷戰期間各項威脅挑戰，一直以來，瑞典政府也都會告訴國民「一旦遇到軍事侵略， 瑞典人不會放棄抵抗」，所以瑞典從1943年起一直到去年底持續更新全民防衛手冊，每個版本都會出現「瑞典不會投降」這個核心概念。 林飛帆表示，台灣這次也把類似概念寫進《台灣全民安全指引》，這不只是接軌國際，同時也是象徵台灣人民有非常強的民間互助及自我保護的決心，他認為這對國際社會來說是一個非常重要的訊息。 對於前國民黨發言人李明璇說「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，林飛帆回應表示，不知道李明璇在暗示什麼樣的想法中央廣播電台 ・ 1 天前
民防手冊易誤解？蘇一峰揪CPR教學雷區：壓這裡病人會死的
耗資逾4000萬預算的《全民國防手冊》於近期陸續發放到全國各家戶，不過針對裡面的CPR教學，胸腔科醫師蘇一峰表示，圖片容易讓人誤解，已經到肩膀高度的位置，「壓這裡病人會死的！」，並在上面畫一個綠色的按壓位置，供民眾參考。中時新聞網 ・ 19 小時前
躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓
近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。中時新聞網 ・ 14 小時前
成功嶺驚傳逃兵！替代役男「尿遁」落跑 疑開連長車回家睡覺
台中市成功嶺營區驚傳一樁離譜逃兵案！1名替代役男子昨日入營報到，晚間竟假借上廁所名義趁隙逃離營區，疑似竊取連長轎車鑰匙開車逃離，營區緊急通報家屬，才知他已返回家中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高中生「乾燒」害鐵盤燒焦 控店家罰留下洗鍋
桃園一間連鎖火鍋店爆出爭議，兩名女學生用餐後疑似「乾燒」導致鍋具焦黑，被店家要求留下刷鍋子；學生指控遭不合理對待，店家則強調有事先告知並非刁難，雙方說法不同，也讓整起用餐風波持續延燒。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
美俄私擬28點停戰協議曝光：逼烏克蘭「感恩節前」同意，不只要割地裁軍、戰後重建還得被抽回扣
美國正施壓烏克蘭接受一項和平計畫，該計畫要求基輔、放棄目前由其控制的大片領土，並向俄羅斯做出重大讓步，包括禁止北約（NATO）在未來進行任何擴張。這份多達28點的計畫，還提到將利用、被歐美凍結的俄羅斯資產，建立一個投資工具，並允許莫斯科重新加入八大工業國集團（G8）。《金融時報》在確認草案內文後，在報導中提到，這28條由美、俄兩國官員所草擬的條款，印證先前烏......風傳媒 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過
中國女星范冰冰以電影《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，但她因故未能親自出席典禮。獎項由該片導演張吉安上台代為領取，並在全場屏息以待下，撥通了與范冰冰的越洋連線電話，「隔空領獎」的現場氣氛瞬間沸騰起來。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前