《全民國防手冊》教你下載APP？徐巧芯酸爆

[NOWnews今日新聞] 新版《全民國防手冊》19日起寄發至全國約983萬戶，國防部解釋，雖有提供線上版可下載，但為避免數位落差，還是必須印紙本發放。不過國民黨立委徐巧芯爆，手冊指示民眾聽聞空襲警報後，要透過掃描QR Code下載「警政服務」或「消防防災e點通」查詢避難點，但此作法在緊急情況中並不實際，尤其警政APP登入流程繁複，根本無法在極短時間內完成。此外，她比對兩款APP於立法院周邊的避難容納量，數據卻從645人到1416人不等，差異極大，讓人無所適從。徐批評，若連最基本的資訊都無法一致，手冊的作用就大打折扣。

徐巧芯進一步表示，全國避難處所的盤點並不完整。以立法院周邊為例，許多政府機關皆設有地下室，具備足夠空間作為空襲避難點，卻未被納入政府公布的防災系統；反之，一些私人大樓與住宅卻被列為避難處所，讓她質疑民眾在真正空襲狀況下是否能順利進入大樓避難。她呼籲國防部應與全動署、內政部及地方政府共同檢視並更新避難地點，以免在危難時刻造成動線混亂，甚至阻礙民眾逃生，這些都是手冊發布之前應先處理的基本工程。

對此，國防部長顧立雄回應，未來會檢討手冊內容並改善避難資訊整合，也會與相關部會協調更新APP資料、補強人數統計方式，同時強化避難處所的開放管理與演練機制。他強調，各類建築在空襲狀態下是否能進入，仍需更多跨單位協調與設計。

但徐巧芯質疑，既然知道資訊缺漏、演練不足，為何仍在未完善前就將手冊發送到全國？她直言，核心資訊未統籌、關鍵問題未先解決，《全民國防手冊》的效用恐怕已「失去一大半」。

