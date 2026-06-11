全民國防活動參訪毒化災中心 提升校園防救災應變能力

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記者孫建屏／高雄報導

為深化全民國防教育，教育部大專校院全民國防教育資源中心（國立政治大學）與高屏東區資源中心（美和科技大學）跨域合作，今（11）日共同舉辦「全民國防多元活動」，帶領專家學者及教師參訪「南區毒化災專業訓練中心」，以提升校園及社會面對複合型災害的防救災應變能力。

主辦單位主任連弘宜指出，現代全民國防已不僅限於傳統軍事防衛，更涵蓋全社會韌性的建構，面對日益複雜的災害威脅，將防救災知識與自救互救能力納入國防教育，是鞏固國家安全與社會穩定的重要基石。

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南區毒化災專業訓練中心環境部與教育部合作建置，並由高雄科技大學營運管理，提供國內首座專為毒化災應變設計的專業場地，參與人員實際觀摩模擬桶槽破裂與管線洩漏的「止漏訓練模組」、以3D虛擬實境重現重大事故的「兵棋推演」、結合化學儲槽與局限空間的「複合型災害模組」，以及強調防護裝備差異與著裝負荷的「個人防護訓練」、針對半導體產業特性設計的「毒化災應變模組」等設施。

協辦單位教官詹勝欽表示，此次活動強調「實務導向」與「跨域結合」，期盼透過實地參訪與演練，讓參與者在擬真情境中強化應變能力，提升科技救災的專業素養，並深化面對突發化學災害的臨場膽識與邏輯思維。

主辦單位指出，此次政大與美和科大攜手合作，邀集全民國防教育師資前進南區毒化災專業訓練中心參訪，拓展全民國防教育的深度與廣度，以期為國家培育具備跨領域災害應變專業的優秀人才。

教育部大專校院全民國防教育資源中心與高屏東區資源中心今日共同舉辦「全民國防多元活動」，以提升校園及社會面對複合型災害的防救災應變能力。（記者孫建屏攝）

活動帶領專家學者及教師參訪「南區毒化災專業訓練中心」， 讓參與者在擬真情境中強化應變能力，提升科技救災的專業素養。（記者孫建屏攝）

活動帶領專家學者及教師參訪「南區毒化災專業訓練中心」， 讓參與者在擬真情境中強化應變能力，提升科技救災的專業素養。（記者孫建屏攝）

「南區毒化災專業訓練中心」建置的機器狗，具有不同的監測系統，令參訪人員大開眼界。（記者孫建屏攝）

參訪人員實際觀摩模擬桶槽破裂與管線洩漏的「止漏訓練模組」。（記者孫建屏攝）