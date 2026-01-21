【全民國防「童」樂會】實際互動體驗 理解守護價值

記者葉軒瑜／專訪

此次全民國防參訪活動，不僅讓孩童在參訪中學習國防新知，也從教育層面與家庭角度獲得良好回饋。國防部大直非營利幼兒園園長王宜玲表示，幼兒園孩童多為國軍官兵子女，成長過程中對「國軍」並不陌生，但如何將家長的工作內容轉化為孩子能理解的概念，是教育中重要的一環，此次參訪難得以全民國防教育為核心，透過實際導覽與互動體驗，引導孩童認識國軍守護家園的角色與意義。

王宜玲進一步指出，活動設計讓孩童在安全、愉快的氛圍中接觸國防教育，也讓非出身軍人家庭的孩童能將國軍平日的辛勤付出，轉化為具體而正向的理解，培養對國防事務的初步認同。

擔任國軍偶頭娃娃互動角色的家長賴中校則分享，能以這樣特別的方式陪伴女兒參與活動，對自己而言別具意義，看著會場所有孩童在有趣的氛圍中主動回答問題，她深刻體認到互動教學與示範的重要性，不僅能拉近親子之間的距離，也讓女兒在潛移默化中理解國軍守護家園的使命。

國防部大直非營利幼兒園園長王宜玲。（記者葉軒瑜攝）

家長賴中校。（記者葉軒瑜攝）