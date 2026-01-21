全民國防「童」樂會 深化教育成效

記者葉軒瑜／臺北報導

國防部昨日辦理全民國防活動，邀請大直非營利幼兒園孩童走進營區，透過「0102殉職將士紀念專區」、軍武公園武器裝備及部史館等導覽行程，營造寓教於樂的學習氛圍，讓孩童在歡笑中接觸國防知識，深化全民國防教育。

國防部大直非營利幼兒園昨日首次受邀進入博愛營區參訪，官兵透過故事引導與簡單說明，讓孩童在0102紀念專區、軍武公園及部史館內滿足對國軍事務的好奇與探索。此外，藝工隊在互動舞蹈環節中，安排國防插畫故事書領讀，主持人結合肢體律動與情境故事，讓孩童接觸國軍史實，深化寓教於樂的教育效果。

廣告 廣告

樹立學習榜樣 認識國軍使命

在「0102殉職將士紀念專區」前，解說官兵以故事結合圖像生動說明，引導孩童認識國軍「守護家園、照顧人民」的角色，樹立學習榜樣。隨後前往軍武公園及部史館，藉由實際裝備展示、軍服介紹等，讓孩童觀察制服樣式、裝備用途及設計背後的意義，同時以時間軸呈現國軍發展沿革，搭配圖片與實物說明，加深其對國防歷史理解。

值得一提的是，互動舞蹈環節由家長親自套上國軍偶頭娃娃，帶給孩童難忘回憶，並配合藝工隊以輕快音樂與簡單律動，帶領孩童一同參與舞蹈，贏得現場熱烈歡笑聲。此外，活動安排國防主題插畫故事書領讀，主持人結合角色扮演與情境問答，將先前在紀念專區與部史館所認識的概念，轉化為孩童具體回應，為全民國防教育增添有趣的體驗。

國防部昨日辦理全民國防活動，邀請大直非營利幼兒園孩童走進博愛營區，透過部史館等導覽行程，營造寓教於樂的學習氛圍，讓孩童在歡笑中接觸國防知識，深化全民國防教育。（記者葉軒瑜攝）

國防部昨日辦理全民國防活動，邀請大直非營利幼兒園孩童走進博愛營區，透過部史館等導覽行程，營造寓教於樂的學習氛圍，讓孩童在歡笑中接觸國防知識，深化全民國防教育。（記者葉軒瑜攝）

國防部辦理全民國防參訪活動，邀請大直非營利幼兒園孩童走進營區。（記者葉軒瑜攝）

家長親自套上國軍偶頭娃娃，給孩童難忘驚喜。（記者葉軒瑜攝）

在國防部部史館內，藉由實物說明，讓孩童加深對國防歷史理解。（記者葉軒瑜攝）

孩童參訪軍武公園及部史館，在官兵導覽下認識國防裝備，深化全民國防教育。（記者葉軒瑜攝）