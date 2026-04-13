全民埋單…平穩物價 政府得花費1292億

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為平穩物價，政府接連祭出油電價凍漲、減稅等措施，經各部會盤點，預計需投入一二九二億元，主計長陳淑姿表示可能須編列特別預算支應。記者劉學聖／攝影

中東戰爭推升物價上漲，行政院推出凍漲、減稅等物價平穩措施。主計長陳淑姿表示，經各部會盤點，預計需投入一二九二億元支應各項平穩措施；由於現有的韌性特別預算剩餘額度受限於法規無法直接挪用，可能需要用另立特別條例編列特別預算籌措財源。至於是否提特別條例，由行政院裁示。

立法院財政委員會昨天邀請主計總處等單位，針對中東戰爭對能源、物價的影響進行專題報告。立委李坤城稱，去年因應美國關稅衝擊提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」共五四四七億元，其中保留二五三億彈性額度，這筆錢是否可以用在中東戰事各項平穩物價機制？

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陳淑姿指出，曾經有做過類似考慮，但經討論後認為法令上不合規定，因為這筆經費原意是應對美國關稅政策等特定用途，無法直接移作中東戰事補貼。

統計中東戰事爆發後，各部會提出各項穩定物價措施造成的資金缺口，陳淑姿說，初步估計需求規模達一二九二億元。其中，經濟部轄下中油公司因吸收成本需七四一億元、台電合計約三百億元，另包含交通部八十五億元及農業部五十六億元，這些需求現行經費「遠遠不夠」。

至於要如何補足這個財務缺口，陳淑姿表示，一是辦理追加預算，但總預算尚未通過，無法追加預算，另一個做法是提出特別條例編特別預算，規模估約一千三百億元。

李坤城追問是否支持另訂特別條例提出特別預算？陳淑姿說，要各部會提出需求，再由行政院裁示。

此外，由於南韓政府近期宣布發放「高油價支援金」，多位立委詢問台灣是否比照辦理，甚至有立委表明將提案普發一萬元的「石油津貼」。國發會副主委高仙桂回應，台灣與南韓應對高油價的邏輯不同，南韓是採取事後補貼低收入戶，台灣則是採取源頭阻斷，透過中油與台電在前端吸收成本，阻斷國際能源漲價向國內民生物價傳導，從第一季消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率僅百分之一點二三來看，顯示源頭控管政策已見成效。

至於普發現金能對經濟帶動多少效果？主計總處評估，先前普發現金一萬元政策，對國內生產毛額（ＧＤＰ）的貢獻約為○點四一五個百分點。但陳淑姿表示，普發一萬元需要二三六○億元的預算，建議先從凍漲開始緩和物價，降低發放現金的相關行政成本。

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