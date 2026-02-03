全民大劇團雙戲直擊人心 殯儀館到病房的幽默哲學

記者黃朝琴／臺北報導

全民大劇團今年推出兩大舞台劇作，豪華卡司與作品話題性引發關注，黑色幽默音樂劇《你好，我是接體員》是生命終點回望人生，睽違4年重返舞台；全新創作療癒喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，談的是人生中途的意外停頓，直擊現代人脆弱心靈；2部作品風格迥異，從殯儀館到病房，從終點到停頓，呈現生命不同面向，卻同樣觸動人心，陪觀眾用幽默接住生命的重量，在遺憾中找回笑容。

《你好，我是接體員》音樂劇4月至9月全臺巡演，包含新竹、臺南、高雄、臺中及臺北等城市。《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》療癒喜劇 6月在水源劇場連演3週。

《你好，我是接體員》以殯儀館為背景，透過7段生死故事與21首原創歌曲，用黑色幽默包裝離別與人生百態，被觀眾盛讚「笑著笑著就哭了」。這齣戲改編作家大師兄同名小說，這不是一齣沉重的悲劇，而是在眾人避之唯恐不及的殯儀館裡，透過接體員的眼睛，看見死者背後那些溫柔、荒謬且不為人知的人情世故。當告別成為旋律，該劇呈現殯儀館裡的幽默日常。

《你好，我是接體員》2020年首演起便口碑不斷，2020至2022年巡演場場熱賣，累積吸引超過3.2萬人次觀賞。2026年回歸加演卡司星光熠熠，包含實力派唱將林俊逸、黃嘉千、高慧君、羅美玲、方宥心、凱爾、林玟圻 Ctwo、那祈、劉樸等實力派陣容。飾演「大師兄」的林俊逸透露，自己去年經歷父親離世後便接到這部作品，這是冥冥中註定的緣分，他詮釋角色時有更深層的情感厚度。

《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》故事發生在一間平凡的醫院病房，3張病床，3段看似崩塌的人生在此交會，金鐘影帝屈中恆領軍，攜手相聲大師朱德剛與新生代演員涂善存同台演出，當人生被迫暫停，讓你看見病房裡的「躺平」哲學。該劇跳脫傳統勵志劇框架，不急著要觀眾振作，而是溫柔地告訴大家，有時候允許自己停下來，在病房裡哭一場、大笑一次，本身就是一種前進。

屈中恆分享，這是他首次接演小劇場作品，收到劇本時便感到興奮與期待；涂善存也提到，這是他第一次接演舞台劇，人生中第一部看的舞台劇正是全民大劇團的《同學會！同鞋》，當時看完非常感動，收到演出邀請時毫不猶豫答應，得知將與屈中恆、朱德剛同台，更直呼「非常幸福」。

無論是《你好，我是接體員》中奇幻多變的旋律，或是《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》裡荒謬卻真實的對白，其核心都是指向同一份關懷，在荒謬的現實面前，幽默依然是我們最強大的武器。這兩齣戲不僅是劇場卡司實力的展現，更是一份獻給所有曾在生活中感到無力者的療癒提案，邀請觀眾們走進劇場，在笑聲中釋放淚水，並在戲劇中找回繼續生活的勇氣。

全民大劇團《你好，我是接體員》談生命終點，《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，談人生意外停頓，卡司與話題性引發關注。（全民大劇團提供）