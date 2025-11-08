「全民守護、消防萌力」！新北消防局2026年形象月曆開賣 小小消防員萌力破表
【警政時報 趙靜姸／新北報導】新北消防局於今（8）日假板橋區重慶路行人徒步區舉行「2026新北消防形象月曆」發表會。今年活動特別邀請故事工廠舞台劇《火神的眼淚》劇組帶來精彩開場演出，透過戲劇呈現消防人員的英勇與人性溫度，為整場發表會揭開序幕。
「全民守護、消防萌力」 小朋友化身最可愛消防守護者
邁入第18屆的新北消防形象月曆，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身「小小消防員」入鏡，展現堅毅與溫暖兼具的守護精神，也象徵消防價值在新世代間的傳承與延續。
月曆售價119元 義賣所得全捐公益
2026年新北消防形象月曆售價新臺幣119元（取其諧音「119」），銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈至「新北市好日子愛心大平台」，用於推動市內公益活動。
曾在疫情前連續兩年捐贈兩輛救護車的陳香桂小姐，也親自到場認購月曆，持續以實際行動支持消防公益，讓愛與善意不間斷。
侯友宜：消防精神從小扎根 讓愛與勇氣代代傳承
新北市長侯友宜表示，消防形象月曆不僅展現消防人員的專業與勇氣，更象徵對城市安全與家庭幸福的承諾。今年特別邀請小朋友共同入鏡，期望讓消防精神從小扎根，讓下一代從榜樣中學習責任、勇氣與奉獻。
侯友宜也感謝所有消防同仁與義消長年守護市民安全，盼藉由這份充滿愛與力量的月曆，喚起全民對防災、救災工作的支持與關懷，共同打造安全、溫暖、代代相傳的新北市。
