《全民安全手冊》滾動調整寄送時程 桃園復興區率先發送

復興區公所發放《全民安全手冊》至各里家戶。





國防部最新修訂之全民安全指引手冊《臺灣全民安全指引》，桃園市原定分兩梯次寄送至全市家戶，復興區為第一梯次，預計於11月19日至12月5日發送；其餘12區則為第二梯次，預計11月29日至12月15日寄送。但受到風神颱風及雙11購物節物流量暴增影響，配送作業略有延遲。目前，市政府已掌握情形並啟動發送機制，確保手冊穩定送達各區。

民政局長劉思遠表示，市府已持續與內政部及郵政單位保持密切聯繫，確保發送作業順利進行。目前，復興區公所首批手冊已於11月24日下午完成收貨，並陸續向各里家戶發送；第二批手冊預計於12月8日左右送達其他12區公所，整體配發時程將視物流進度滾動調整。原則上，各區公所於收貨後2週內能夠完成家戶發送，市民朋友可留意各區公所公告。

《臺灣全民安全指引》已公布線上版本，民眾可至國防部全民防衛動員署官網「手冊下載專區」及桃園市政府民政局查閱及下載，提升全民防災避難與安全意識，讓市民對可能的緊急狀況有更充足準備。

