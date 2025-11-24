全民安全指引丟回收桶？劉世芳批「公主病、王子病」、盼先看內容

民進黨立委蘇巧慧（右）針對「全民安全指引」手冊質詢內政部長劉世芳。（圖／翻攝國會頻道直播）

國防部製作「全民安全指引」手冊，印製約1100萬份普發全民家戶，遭在野黨質疑浪費公帑，媒體人謝寒冰也透露有人把該手冊丟到廢紙箱。內政部長劉世芳今天（24日）在立法院答詢時說，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，「要嘛是公主病、要嘛是王子病，他可能是在無塵室長大的」，希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。

立法院內政委員會今邀內政部長、國防部長針對「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時說，對於這本手冊，她看到很多坊間說法，有人質疑浪費公帑、有人認為是在宣布台灣要打仗了，甚至還有人拍下照片，表示手冊被當成廢紙丟到回收桶。

國防部副部長柏鴻輝答詢表示，社會大眾對手冊發放有很多指教和批評，國防部會收集綜整意見作為下次改進參考。但他要強調，對於災難發生或其他作戰想定，在今天面對強敵的情況下，任何情況都需預先推演，國防部也是模仿俄烏戰爭後，歐洲先進國家全民防衛韌性的要求來制定手冊。

對於手冊被批評是宣示作戰、有人說需丟回收桶，劉世芳答詢時說，相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大。大家都知道，台灣每年有地震或是天災，身處台灣這樣多災多難的國家，我們要不要先看一下裡面的內容？

劉世芳指出，她認為提供這樣訊息的人「要嘛是公主病、要嘛是王子病，他可能是在無塵室長大的」，但無論如何，台灣所有人都不是公主、也不是王子，她希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。



