全民安全指引基隆首開講 劉世芳盼藉宮廟助推防災

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）內政部今天在基隆慶安宮舉辦第1場台灣全民安全指引宣講會，內政部長劉世芳表示，政府希望透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災與全民安全的觀念。

國防部11月19日展開全台普發「台灣全民安全指引」手冊，預計明年1月5日前完成，而今天在基隆慶安宮舉辦的宣講會由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及民進黨立委王正旭主講。

劉世芳表示，宮廟向來是社區居民重要的聚會場域，具有深厚的在地連結，是民眾信賴與信仰的神聖所在。政府希望透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災與全民安全觀念，同時鼓勵全台宮廟共同推動防災士培訓，協助政府全面強化民防意識與社會韌性。

劉世芳指出，「台灣全民安全指引」的宣講內容，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害的應處方式，12月起陸續先在非直轄市的16個在地宮廟合作舉辦宣講會，讓在地鄉親掌握正確的避難與應變方式。

劉世芳表示，「台灣全民安全指引」提供重要的防災概念，遇到地震、海嘯發生時，第一時間要冷靜應對，民眾平時就要準備緊急避難包與家庭物資清單，包含緊急飲用水、巧克力、乾糧、醫療清潔品、必需藥品、個人證件等。遇到大災難時，不要聽信假訊息，可聆聽警察廣播電台獲取真實訊息。（編輯：張雅淨）1141209