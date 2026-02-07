全民安全指引宣講 姜淋煌：防患未然

內政部攜手地方強化防衛韌性，七日下午在下營上帝廟盛大舉辦《臺灣全民安全指引》宣講會。（記者張淑娟攝）

記者翁順利∕台南報導

為厚植全民面對災害與突發事件的應變能力，內政部七日於台南市下營區上帝廟盛大舉辦《臺灣全民安全指引》宣講會，內政部長劉世芳率隊到場，帶頭宣講，副市長姜淋煌代表市長黃偉哲全程參與，與現場約四百位鄉親面對面交流，推動「平時有準備、臨危不亂」的韌性生活觀念。

內政部七日在下營區上帝廟宣講防衛韌性，內政部長劉世芳領銜宣講。（新聞處提供）

內政部長劉世芳、國安會副秘書長林飛帆及台南市警察局長林國清輪番宣講，分別就全民防災、社會安全韌性及識詐打詐等主題進行深度分享。並將手冊內容從「送到家」進一步推進到「看得懂、做得到、用得上」，讓防災包準備、基本急救與假訊息辨識等知能，轉化為家家戶戶必備的平安符。

副市長姜淋煌致詞時表示，城市治理的核心在於「風險管理防患未然」，面對地震、颱風等自然災害，以及日益猖獗的詐騙手段，市府已完成《臺灣全民安全指引》的發送作業，呼籲市民將手冊放置於家中顯眼處，與家人落實防災清單與聯絡機制，讓每個家庭都能「多一分準備、少一分損失」。

姜淋煌強調，市府將持續整合民政、警政、消防及各區公所的橫向力量，並善用地方宗教場域如「下營上帝廟」的強大社區動員能量，讓安全宣導更貼近民眾日常。