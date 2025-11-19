全民安全指引手冊印製疑規避立院審查 顧立雄：緊急必要作為

國防部9月16日推出新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，提供民眾網路閱讀、下載，後來在賴清德總指示下，19日起將分批發放全國每戶1本實體手冊。針對印製費用，國民黨立委王鴻薇質疑，國防部特意編列在備查門檻以下，規避立法院審查。對此，國防部長顧立雄回應，沒有規避。

國防部將普發全民安全指引手冊。(圖/國防部)

全動署物力動員處長沈威志18日在國防部記者會說明，新版全民國防手冊的印製經費，考量普發任務非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應；紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元。

廣告 廣告

沈威志表示，普發區分印製、運送、發放等3個部分的預算規劃，其中印製費用申請第二預備金支應，平均每本3.89元；運送由中華郵政協助，採專案限制性招標方式，由軍備局生產製造中心協助；發放則是透過內政部民政系統發放，所有預算都依法依規辦理。

(圖/全動署)

中華郵政公司副處長王世文則表示，運送費用初估180餘萬元。內政部行政區劃科長顏信吉也表示，配合行政院指示調移的相關預算約1988萬餘元，以整個普發的戶數來說，大概每本2元作業費。

王鴻薇針對手冊印製指出，第二預備金往往用於少見的特殊事故或緊急情況，過去多半用於重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支，而且每筆動支金額超過5000萬元案件，應先送請立法院備查。她質疑，國防部為什麼特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金支應？

顧立雄。(圖/中天新聞)

立院外交及國防委員會今（19）日邀請顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。顧立雄在會前受訪時表示，台灣全民安全指引手冊是參照瑞典、芬蘭、捷克等國，都有在發放紙本的指引。他說，國防部9月推出「當危機來臨時：台灣全民安全指引」後獲得好評，很多人想拿到紙本手冊。

顧立雄指出，除了避免數位落差之外，普發紙本手冊是面對緊急狀態、重大災害情形下，確保國人財產、生命安全等的必要作為，手冊印製採公開招標，沒有任何規避。

延伸閱讀

讚鄭麗文「台灣沒事」說法 沈政男：台灣人不想跟大陸打仗

日中關係緊張！共同社：陸暫停進口日本水產品

陸官員「手插口袋」曝光有玄機？日官房長官：攝影安排日方不知情