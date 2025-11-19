全民安全指引新增賴清德簽名 馬文君諷：「信賴加倍」應題詩

國防部近期宣布將推出新版「台灣全民安全指引」實體手冊，預計普發至全國983萬家戶，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應。國民黨立委馬文君對此表示，行政院平時宣稱預算不足，卻將救急用的預備金用於印製手冊，質疑其預算編列的合理性及必要性。

(圖/全動署)

馬文君在今（19）日臉書貼文指出，國防部表示此次印製的「台灣全民安全指引」手冊，平均每本成本約5.86元，除了發送至各家戶外，也將配合未來各類公益活動、災防演習等使用，目的在提升全民防衛意識。然而，她質疑行政院平時經常宣稱預算不足，「燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備」，甚至對法定應替國軍加薪的預算不予編列，卻將救急用的預備金用於印製手冊。

廣告 廣告

「印手冊，比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？」馬文君在貼文中連續提出質疑。她進一步表示，這本全民國防手冊將強制派發至全國983萬家戶，但國防部是否評估過實際效益，包括有多少民眾會認真閱讀，以及紙本手冊是否比數位版本更有效果，實體發送是否優於雲端閱讀等問題。

沈威志。(圖/國防部)

據馬文君轉述，國防部全動署物力動員處長沈威志表示，二版手冊加印了賴清德總統簽名，能讓民眾更有信賴感。對此，馬文君諷刺地回應：「我寧可相信，沈署長這話有所本，而不只是拍馬屁，那既然如此，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍！」

馬文君的貼文引發網友熱烈回應，多數表達對此項支出的不滿。有網友質疑：「所以印這個手冊在號稱自由民主的國家比買衛生紙還重要？」也有網友直言：「印這個紙上談兵的廢文宣是沒用的，最後也是丟垃圾車回收啦」。

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君在貼文最後強調，正值預算會期，行政院、國防部這樣的預算運用方式值得關注，她呼籲「讓我們仔細審視預算，幫老百姓，看緊荷包。」

延伸閱讀

影/福建艦首實兵訓練曝殲-15DT彈射 「航母五件套」秀戰力

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗