全民安全指引明年1/5前完成普發 林飛帆：國際社會共同趨勢

國防部9月推出新版《台灣全民安全指引》手冊，預計明年1月5日前完成全國發放。（圖／鄭宏斌攝）

為了強化全社會防衛韌性，國防部9月推出新版《台灣全民安全指引》手冊，預計明年1月5日前完成全國發放。國安會副秘書長林飛帆表示，發送「小橘書」的目的，是讓全民都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆昨晚透過臉書表示，19日起手冊正式發放，他與內政部同仁前去台北市幾個里視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。他也提到，這份安全指引將分4梯次，於明年1月5日前完成全國發放。

林飛帆呼籲，若民眾已拿到這本手冊，歡迎拍照上傳讓更多人知道資訊；若還沒拿到也不要擔心，可向居住地里長、里幹事或區公所詢問。若不慎遺失，或因故沒有拿到，也可向區公所詢問。「全民有準備，台灣就更安全！」

林飛帆指出，政府正在向全國9百多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆說明，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆視察《全民安全指引》發送情況。（圖／翻攝林飛帆臉書）

林飛帆指出，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

他說，台灣也接上了這個國際趨勢。雖然確實步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。



