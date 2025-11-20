全民安全指引普發里長炸鍋 李明璇曝：第19頁最好笑

國防部9月16日推出新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，提供民眾網路閱讀、下載，11月18日國防部表示，經賴清德總統指示，全國普發實體手冊，目前已送達各里辦公室，引發基層不少怨言。對此，前國民黨發言人李明璇指出，普發全民安全指引手冊不是在防老共，而是賴清德要防自己的支持度下降，同時還認為第19頁內容最好笑。

李明璇。(圖/截自李明璇臉書)

李明璇19日在臉書貼文寫道，這兩天到各里辦公室走訪，一踏進去就看到地上1箱1箱「中央派下來的貨」。一問，里長們整個火就上來了，大家都在抱怨這本「民防手冊」，把基層搞得人仰馬翻。

廣告 廣告

李明璇表示，賴清德政府最近端出這本，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果呢？里幹事抱怨、里長搖頭，基層全部炸鍋。為什麼？因為中央一紙命令，就把最吃重的行政人力往下丟，里幹事要親自發手冊投遞信箱、要面對里民疑惑、還要幫中央搞恐嚇宣傳。「亂花錢印一大堆廢物！」里長說。

(圖/全動署)

李明璇指出，這個政府最會的不是保護人民，而是「恐嚇人民」。國防預算年年狂漲、武器採購爭議一堆，平常不做實事，以為1本手冊印好，好像就能抵擋飛彈一樣。只會不斷製造恐懼，拉高緊張恐慌，強迫人民活在敵意與焦慮裡。

李明璇強調，真正負責任的政府，除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票。講白了：賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降。

(圖/截自李明璇臉書)

李明璇認為，更荒謬的是，這次手冊的改版，就是為了加上賴清德的「親筆簽名」。政府說：讓民眾更有信賴感。大家知道～清朝很有名的乾隆皇帝，很愛到處蓋上自己的章，而現在賴清德也把自己當「清德宗」，把自己的簽名當成一種信仰，真的是讓人啼笑皆非！

此外，李明璇還在留言處表示，她覺得最好笑的在第19頁：「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」並標註「不是投降就代表輸喔」、「不是舉白旗就代表投降喔」、「不是喔不是這樣的喔」。

延伸閱讀

成都會面洪秀柱 宋濤再批高市早苗：挑釁必將自取滅亡

中、日緊張情勢升高 顧立雄證實：釣魚台是國軍應變範圍

影/中日風波延燒「琉球主權」？栗正傑：若獨立大陸會支持