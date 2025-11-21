全民安全指引比照瑞典、法國家戶普發 林飛帆：台灣做法接軌國際 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

總統府副秘書長林飛帆今（21）日發文表示，提醒民眾「你檢查家裡的信箱了嗎？」他指出，政府正向全國九百多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能在近期陸續收到這本「小橘書」。其目的在於讓民眾在面對緊急狀況時，能清楚掌握避難須知，以及自救與互救的基本資訊。

林飛帆表示，出版安全指引是國際普遍做法，尤其在面對威權軍事威脅的國家更為必要。包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國等，都長期發行政府版全民防衛手冊；瑞典自1943年以來更持續更新手冊內容，並強調若遭受武力攻擊，瑞典人民絕不投降。林飛帆指出，這些國家將手冊視為「必要知識」，全民普遍理解並支持。

林飛帆說，法國政府今日也正式發布國家版安全指引《Tous Responsables》（人人有責），內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻與天災等風險，甚至同樣附上民眾居家物資儲備清單，與台灣的安全指引非常相似，顯示台灣的做法已與國際接軌。

林飛帆表示，雖然台灣相較其他受到威權威脅的國家啟動較晚，「但只要開始永遠不嫌晚」。及早準備能讓台灣社會更具韌性，也更有能力嚇阻敵人威脅。

林飛帆提到，昨日手冊正式開始配送，他也與內政部團隊前往台北部分里辦處視察發放狀況，感謝里長、里幹事與區公所同仁全力協助。《全民安全指引》將分4梯次發送，預計於明年1月5日前完成全國家戶配送。

林飛帆呼籲，若民眾已經收到，可拍照分享讓更多人知道這份資訊；若尚未收到，或因故遺失，可向里長、里幹事或區公所洽詢補發。他強調：「全民有準備，台灣就更安全。」

照片來源：林飛帆粉專

