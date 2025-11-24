全民安全指引被攻擊「製造恐慌」 劉世芳酸：這種人是公主病、王子病

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（圖／內政部提供）

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，19日起開始普發給每一戶國人，卻遭到在野黨批評製造恐慌、宣示戰爭，以及浪費公帑等。對此，內政部長劉世芳今（24）日表示，她相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年的地震、天災相當多，「我認為提供這樣訊息的人要嘛是公主病、要嘛是王子病，他可能是在無塵室長大的」。

立法院內政委員會今日邀請劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告及備質詢。

廣告 廣告

立委蘇巧慧質詢時表示，不管是地震指引、防空指引或是消防指引都有，這本指引就是把它合而為一，這立意良善，而且從編撰、發送全部經費計算下來，一個家戶大約是6、7塊錢，這是很划算的，讓大家熟讀、社會能夠知道面對災難你要怎麼做。

蘇巧慧並表示，這本書發送下來，她看到很多說法，像是「這本書發了是明年要打仗了還是浪費公帑」，「這本指引發送了某程度就是宣布台灣很危險、是要打仗了」，「不投降從來都不是一個負責任政府該做的」，甚至有人拍下照片，說手冊已經被當成廢紙收到回收桶，請問國防部對於坊間這樣的輿論有什麼回應?



柏鴻輝答詢時表示，社會大眾對手冊的發放有很多指教和批評，國防部會收集綜整意見，作為下次改進的參考，他強調，現在坊間所說的災難發生，在我們今天面對強敵的情況下，任何情況都要做預先推演，我們也是模仿俄烏戰爭以後，在歐洲這些先進的國家，依照這個方法來制定他們符合全民韌性的手冊。



劉世芳答詢時則說，她相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為大家都知道台灣每年的地震或是天災，包括現在看到這麼多的天災之下，要不要了解一下，身處台灣這樣一個多災多難的國家，我們要不要看一下裡面的內容。



劉世芳酸說，「我認為提供這樣訊息的人要嘛是公主病、要嘛是王子病，他可能是在無塵室長大的」，所以無論怎麼樣，台灣所有的人都不是公主、也不是王子，所以先看一下內容，再決定要不要放到回收桶。

更多三立新聞網報導

我將採購可「接管」的反無人機系統？柏鴻輝：牽扯採購問題，不做評論

搬回青瓦台代價驚人！李在明推動辦公室回遷 南韓國防部估花5億

藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊

謝寒冰嘲諷PO「民防手冊」丟廢紙箱照片 林飛帆：他2020年說要發

