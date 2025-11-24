全民安全指引遭假訊息攻擊 劉世芳酸：散播者不是公主病就是王子病

民進黨立委蘇巧慧認為，國防部在「台灣全民安全指引」手冊未提到面對錯假訊息的因應。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，卻遭到在野黨批評製造恐慌、宣示戰爭等，且在印製、運送及發放總經費高達6450萬7800元。對此，民進黨立委蘇巧慧今（24）日質詢時批評，國防部針對外界散播「台灣全民安全指引」錯假訊息沒有回應，未來內容應增設台灣社會對錯假訊息的準備。

立法院內政委員會今日邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。

蘇巧慧表示，她尊重國防部專業、用心良苦、編撰「台灣全民安全指引」都是立意良善。但在平時面對錯假訊息要怎麼處理？綜觀整本只有在9、19、20頁在討論資訊部分，而平時對資訊部分只有資安，卻沒有如何面對錯假訊息。

她直言，現在第一面對的是「台灣全民安全指引」出來被攻擊成要宣示作戰，可以丟到回收桶的狀況，而這些就是不正確的訊息。國防部卻針對這樣的狀況沒有回應。

蘇巧慧問到劉世芳，內容雖然不是內政部編撰，但平常較易遇到錯假訊息，如果內政部當做出這樣指引，有這麼多的假訊息，內政部會怎麼做？

劉世芳指出，相信提供錯假訊息的人不在台灣出生長大，因為眾所皆知，台灣身處多災多難國家，是否應該看一下「台灣全民安全指引」內容，所以提供這樣訊息的人，不是公主病就是王子病，可能在無城市長大，而台灣人不是公主也非王子，先看一下內容再決定要不要丟到回收桶。

蘇巧慧強調，感謝主席安排專案報告，讓國人能了解「台灣全民安全指引」是什麼內容，不論是天災人禍、平時與戰時的準備，根本不是宣告戰爭的書。她認為，國防部作為主責單位，在內容中應增設台灣社會對錯假訊息的準備；現在沒提到，但目前在態度、行動上，當下應公布，希望國防部、內政部利用這次詢答，將「台灣全民安全指引」目的報告台灣社會。

