全民安全指引遭嗆丟垃圾桶 劉世芳批「公主、王子病」：先看內容再決定
賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，在19日起已陸續普發至全國約983萬戶，引發在野黨、網友等抨擊製造恐慌。綠委蘇巧慧質疑，社會上出現很多要將《台灣全民安全指引》丟到垃圾桶聲音。內政部長劉世芳則反擊，提供這樣訊息的，就是公主病或王子病，不然就是在無塵室長大，但台灣人不是公主或王子，希望能看內容再決定要不要丟入回收桶。
立院內政委員會24日邀請內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。蘇巧慧先詢問《台灣全民安全指引》分工內容，主要編撰過程是否為國防部，內政部則是重要諮詢參考機關？劉世芳回應「正確」，但行政院、國安會也有指導。
國防部副部長柏鴻輝也說明《台灣全民安全指引》目的，是因應天然災害、複合式災難發生時，尤其是例如花蓮堰塞湖事情等。劉世芳補充道，以前有在網路上宣導地震、消防指引，但覺得宣導性存在數位落差，所以仿效其他國家。
蘇巧慧表示，該安全指引就是將地震、防空、消防指引合而為一，利益良善，花6至7元印製並送給每個家戶，其實很划算，且面對天災人禍也分成平時、災難還沒來時，以及災難發生後的狀況進行編撰，這也相當不錯。
蘇巧慧質疑，但這本書發送下來後，社會有實質討論內容嗎？外界很多說法稱「是明年要打仗還是浪費公帑」、「發送安全指引，某程度宣布台灣現在很危險，要打仗了嗎？」、「不投降從來都不是一個負責任政府該做的」，甚至還有人拍下照片稱，手冊已經當成廢紙丟到回收桶。
柏鴻輝說，社會大眾對於手冊發放有很多指教跟批評，國防部會收集相關意見，作為下次改進的參考；但台灣面對強敵情況下，任何情況都必須做預先推演，也是模仿現在俄烏戰爭後，歐洲先進國家依照此方法制定全民防衛韌性要求，「我們比照這精神和國際接軌，同時制定這本。」
蘇巧慧提及，平時面對錯假訊息要怎麼處理？該本守則只有第9、19、20頁在討論資訊，且平時對於資訊正確部分只有放在第9頁，內容談的也僅是資安，沒有如何面對錯假訊息，結果該指引出來後就被攻擊是「宣示作戰」、「需要丟到回收桶」等不重要訊息。
劉世芳回擊，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大。」因為大家都知道台灣每年有地震或天災，要不要了解身處在台灣這種多災多難國家，是否先看一下裡面的內容？
劉世芳批評，「我覺得提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病，可能是在無塵室長大，但無論怎樣，所有台灣人都不是公主、王子，希望先看下內容再決定要不要丟回收桶。」
