全民安全指引遭質疑宣示作戰 劉世芳譏散播者在無塵室長大

「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，立委今天(24日)質詢時關切坊間出現該指引意在宣示作戰、可以丟到回收桶的輿論。內政部長劉世芳回應說，散播此觀點者可能有公主病或王子病，「是在無塵室長大」。她表示，台灣每年有許多地震或天災，這本「小橘書」(台灣全民安全指引)一定比「小紅書」有更多參考資訊。

立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳、國防部軍政副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識的政策效益評估」進行專案報告並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，「全民安全指引」是告訴民眾面對天災人禍該如何預做準備，但坊間出現「發行此書是因為明年要打仗或浪費公帑」的質疑，也有人上傳照片認為該指引為廢紙，可以丟到回收桶，她詢問官員如何應對這類輿論。

劉世芳表示，台灣每年都有地震或天災，提供這類錯誤訊息的人可能不是在台灣出生、長大。她並強調「小橘書」一定比「小紅書」有更多參考資訊。劉世芳：『(原音)所以我覺得提供這個訊息的要不就是公主病、要不就是王子病，他可能是在無塵室長大的。所以無論怎麼樣，所有台灣的人都不是公主、也不是王子，我希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。』

國民黨立委張智倫質詢時關切警政署和消防署提供的防空避難室收容人數資料不一致，劉世芳說明，由於警政和消防系統使用的參數不同，導致答案不同。她指出，若碰到狀況，只要看到外面貼有防空避難指引標誌，就可以進去，至於開放的收容人數，會再進行詳細評估。

國民黨立委牛煦庭質詢時提到普發的「全民安全指引」印有賴清德總統簽名，但他認為目前政治氛圍不太好，「全民安全指引」應降低政治符碼以利宣傳。柏宏輝則回應表示，國防部絕對不會用政治角度看待，因為災變不分政黨。他強調國防部秉持中立立場，製作此手冊的初衷是希望大家平時有準備，以平常心看待防災應變，也希望全民都安全。(編輯：宋皖媛)