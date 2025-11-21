全民安全指引開始普發 林飛帆：全民有準備 台灣更安全

法國正式發表生存手冊，教導民眾在應對災害時如何事前準備、自我防衛。在台灣，新版的「台灣全民安全指引」也已展開家戶普發作業，預計明年1月5日前完成全國發放。國安會副秘書長林飛帆今天(21日)表示，只要設有戶籍的家戶都能收到這本「小橘書」，目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。他強調這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢，「全民有準備，台灣就更安全。」

法國政府在當地時間20日公布新版生存手冊，名為「Tous responsables」(人人有責)。法國政府說明法國社會正面臨風暴、洪水、網路攻擊、健康危機，甚至是武裝衝突等多樣威脅，因此出版這份指南，以清晰具體的方式說明法國現存的風險及如何應對這些風險、收到警報時應採取的正確措施，以及如何動員，為每個人的安全做出貢獻。

國安會副秘書長林飛帆今天透過臉書發文表示，台灣政府正在向全國900多萬家戶發放「台灣全民安全指引」，只要設有戶籍的家戶都能收到這本「小橘書」。林飛帆說，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典更在去年更新了手冊，家戶普發，且每一版的全民防衛手冊都告訴瑞典人民一旦遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆指出，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是「人人有責」，非常直白了當，內容則涵蓋遭遇核攻擊、侵略、恐攻、天災時給民眾的指引，和台灣一樣，其中也包括物資儲備清單推薦。

林飛帆表示，雖然台灣的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了些，但已接上這個國際趨勢，為時不晚，現在開始準備，就能建構更強韌的社會、更有力量的國家，也更能嚇阻敵人的威脅。「全民有準備，台灣就更安全」。

林飛帆說，「台灣全民安全指引」已開始發放，他也前往視察發放狀況，他感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助，也歡迎已收到手冊的民眾拍照上傳，讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到手冊的民眾，也可詢問居住地的里長、里幹事或區公所。