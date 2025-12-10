全民安全指引首場宣講 消防局宣導防災

消防局利用首場「全民安全指引」宣講，在慶安宮廣場設攤，向民眾推廣防災知識。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

「全民安全指引」全國首場宣講會，在基隆媽慶安宮登場，基市消防局現場設攤，推廣防災知識。消防局長游家懿強調，民眾熟悉「全民安全指引」與「全民防災ｅ點通」，可以有效提升市民的減災能力。

內政部推動「全民安全指引」，在慶安宮舉辦全國首場宣講會，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章出席，活動現場氣氛熱絡。希望透過宣講與展示，讓民眾更清楚掌握遇到災害時的應對方式，從日常中建立自主避難與保護家園的能力。

「全民安全指引」內容包含三大面向，「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」三大部分，民眾可以在官方網址下載到電子檔案（https://prepare.mnd.gov.tw/）。對於常會遇到的各種災害可以了解應變的各項重點。

基市消防局趁活動時，由火災預防科、災害管理科及轄區仁愛消防分隊設攤宣導，並由基隆義消宣導大隊長張孟美、副大隊長蔡玉慧等人組成宣導團隊，在現場架設防火防災宣導攤位，與民眾直接互動。

宣導包含緊急避難包示範、住宅用火災警報器安裝宣導，並展示「煙流模型屋」。「煙流模型屋」以視覺化方式呈現火災煙霧向上蔓延的特性，讓民眾了解關門、低姿勢避難的重要性，提高逃生反應能力。

消防署副署長馮俊益表示，宣導內容不僅著重火災預防，也將防災各項關鍵主題一併納入，讓民眾能更全面地認識災害風險。消防局長游家懿說，在氣候變遷導致災害頻率增加，熟悉「全民安全指引」與「全民防災ｅ點通」，可以有效提升市民的減災能力，進一步守護自身與家庭的安全。