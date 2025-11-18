「全民安全指引」將家戶普發 在野批開戰？綠緩頰

台北市 / 綜合報導

為了加強民防，國防部更新全民國防手冊，預計明(19)日就會分四批，開始陸續運送全國各地。內容手冊內容從平時準備，到危機來臨時如何應處，都有說明，甚至還把堰塞湖危害更新納入，不過就遭到在野黨批評，表示 這個行為某種程度就是宣布，台灣要打仗了 ，綠委也緩頰，表示家裡會裝門鎖不代表小偷要來了。

橘色封面印有可愛插畫，A5大小的台灣全民安全指引，國防部9月推出新版，將在這個月19日起陸續發放，要讓家家戶戶人手一本，其中一項主要內容，就包括「防空避難」。

華視新聞記者莊品達說：「防空警報來的時候怎麼辦呢，其實這本手冊裡面都有告訴你，相關的應對方式，只要打開警政署的APP，就可以查找家裡附近的避難場所，像是大直捷運站這邊，就可以容納高達1萬多人。」

手冊內容從平時準備，到危機來臨時如何應處，簡明扼要教導民眾，新版也將「堰塞湖」危害放入手冊中，而這本手冊也引起外媒關注，路透社17日也發佈文章標題就指出，台灣首次向所有家庭發放安全手冊，以因應中國威脅加劇的情況。

全動署物力動員處處長沈威志說：「印製經費考量普發任務，非年度預算計劃，且相關經費用罄，依行政院指導由國防部依預算法70條，申請第二預備金支應，4279萬。」

印製經費考量普發任務非年度預算計劃，且相關經費用罄，依行政院指導由國防部依預算法70條，申請第二預備金支應4279萬，國防部預計19日起，全國22個縣市區分4批次，展開家戶普發作業，其中以外離島偏遠地區優先發送，並由郵局協力運送至各鄉、鎮、市、區公所，最後透過內政部民政系統，發放至全國家戶，預計在明年1月5日前完成發放。

立委(國)賴士葆說：「這個等於某種程度就宣布了，向台灣人民說了，台灣現在很危險，準備要打仗了。」

立委(國)賴士葆說：「這個等於某種程度就宣布了，向台灣人民說了，台灣現在很危險，準備要打仗了。」

立委(民)沈伯洋說：「如果鎖壞掉了，如果今天說，啊，趕快要把這個鎖呢，換成一個新的，請問你會不會說，是不是明天小偷都要來了，不然今天幹嘛換鎖。」

對面中共武力威脅，我國強化民防，要讓民眾面對危害處變不驚，但手冊還沒發到民眾手中，已經讓朝野掀起論戰。

