「全民安全指引」將改版！新增無差別攻擊自救措施 綠：希望朝野支持

記者楊士誼／台北報導

內政部長劉世芳日前表示，明年規劃從網路版的安全指引著手改版，新增暴力襲擊與無差別攻擊的自救、躲避指引。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（24）日指出，先前說「小橘書」沒必要、浪費公帑，現在卻認為內容要擴充，知錯能改非常好；民進黨立委沈伯洋也指出，恐攻等情形在2000年以後越來越嚴重，細節是否要新增內容是可以研討的。

對於「小橘書」全民安全指引改版，鍾佳濱則說，先前說小橘書還沒有必要、浪費公帑，現在卻反過來認為小橘書的內容應該要擴充，知錯能改非常好。他直言，希望朝野都能非常重視強化國防韌性、社會警覺性，也建議國民要具備自我應對的能力，這些都是必要的投資，希望朝野共同支持。

另對於預算卡關，鍾佳濱表示，行政院在今年宣布對明年希望能夠將不同的保險當中的生育給付都一律拉高到10萬元，避免因職種而有不公平的情況，如果明年度的中央政府總預算不能交付審議或通過，原來的計畫就沒辦法執行，因此對民眾是一大打擊，而台灣面臨到少子化的衝擊，是國內不分朝野都要共同因應的，「我們也很難理解為什麼堅持不審明年度的中央政府總預算，讓民眾的權益受到損害、讓國家國力受到灼傷」。

對於安全指引改版，沈伯洋則表示，災害分成人為與天然災害，人為災害最嚴重的就是戰爭，全民安全指引中除了天災外，在人為部分就是根據戰爭的情況告訴大家要注意什麼事情。恐怖攻擊等也包含在內，也常常是戰爭的前置作業，這次攻擊事件看到煙霧彈、止血的需要等，都是安全指引中的相關內容。

沈伯洋指出，恐攻在2000年以後越來越嚴重，細節是否要新增內容是可以研討的。安全指引薄薄一本的原因，除了預算刪減外，過多資訊對人民而言有時也變成一種負擔，要如何讓簡單易懂的資訊，讓每一種災害都能使用的指引先放在安全指引中，是政府非常重要的政策。

