「全民安全指引」將進行全台宣講 劉世芳：先從非六都的16縣市先開講

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（資料照／內政部提供）

新版台灣全民安全指引手冊日前已經向全民發放，內政部並與全國16個縣市的著名宮廟合作進行全台宣講，首場於今（9）日上午在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳擔綱主講。劉世芳表示，因為宮廟本來就是很多民眾群集的地方，更可以幫我們做比較好的宣導，內政部就是尋求在該地區裡面願意合作的公民，願意合作的宮廟一起來做宣導。

內政部與全台16個縣市的著名宮廟合作，從本月起辦理「台灣全民安全指引宣講會」，完整解講「台灣全民安全指引」（小橘書）實用性，並推廣防災宣導及全民安全觀念，期待透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災宣導以及全民安全的觀念，劉世芳上午在基隆慶安宮擔綱首場開講，她以流利的台語充分介紹「小橘書」，以及民防、防災的概念。

廣告 廣告

劉世芳一開場就當眾請教「海嘯」的台語講法，她除了提供台語講法，還補上「日語」海嘯的唸法。至於為何要特別強調「海嘯」？她說，就是因為昨晚花蓮發生規模5.7地震，昨夜到今晨日本青森也發生地震，青森可能大家都沒去過，但現在市場內販賣的蘋果，都是青森出產的，發生的地震好嚴重，但日本從青森開始，所有地方都動起來，這表示他們做好了應有的緊急避難，當然這在台灣也做的到，但做到之前，大家要先冷靜因應。

劉世芳在受訪時指出，從上周開始，內政部配合國防部，把所謂的「小橘書」，送到每個家戶的手上，大概總共要發放的是970萬本，內政部透過民政系統來協助來發放，在基隆地區的話，12月15日左右會發放，內政部是先從非六都的16個地方開始發放，今天她來第一場，未來包括政委季連成，或是其他相關的官員或朋友，也會到每個地方來發放。

至於為何是宮廟？劉世芳表示，因為宮廟本來就是很多民眾群集的地方，更可以幫我們做比較好的宣導，內政部就是尋求在該地區裡面願意合作的公民，願意合作的宮廟一起來做宣導，非常謝謝這些宮廟的主委，提供這麼好的地點，讓我們來做宣導的工作。

據內政部說明，除了基隆慶安宮，後續的場次包括雲林朝興宮、屏東慈鳳宮等，每個縣市都會擇定一間宮廟承辦，共有16場。宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害以及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式；由於非6都大多是年長者、阿公阿嬤，因此這本手冊可能要經過說明，理解會比較清楚，而且每次天災等影響，都是偏鄉地區受損比較嚴重，他們的自救能力比較弱，因此內政部優先安排偏鄉或非6都的部分宣導。

更多三立新聞網報導

蔣萬安問臉書跟line打詐成效如何？劉世芳：將邀四大平台業者檢討

禁小紅書「其他平台追回多少金流？」蔣萬安嗆劉世芳：說出真實目的別騙

禁小紅書！張景森給劉世芳「加100分」：中國平台是黨國體系延伸工具

賴清德稱不需另宣布獨立、更改「國號」 劉世芳：現在國號就叫中華民國

