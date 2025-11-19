《全民安全指引》普發國民黨批亂花錢？林楚茵列在野從國庫挖上千億元：中央花錢都錯、藍白愛怎麼花就怎麼花？

《全民安全指引》今（19）日起正式普發，綠委林楚茵表示，手冊教大家如何應對地震、堰塞湖等天災，或是戰時狀態，國民黨卻對要花6000多萬大吵大鬧；她接著列出藍白這幾年從國庫挖了多少錢，怒轟上千億沒有充分討論就用人數優勢強壓通過，「國民黨邏輯就是中央花錢都是錯，只有藍白才能愛怎麼花就怎麼花。」

「全民安全手冊普發，有準備更安全」，林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，從今天開始，《全民安全指引》正式展開普發，由中華郵政分批寄送，外離島與偏遠地區優先，預計明年 1 月 5 日前，全台家家戶戶都能收到！

林楚茵指出，無論是地震、堰塞湖等天災，或是戰時狀態，手冊都清楚教大家如何應對，瑞典、芬蘭、法國、捷克等歐洲民主國家皆有規劃向民眾發放防衛手冊，台灣這次也與國際接軌，讓每一個家庭都能具備安全知識！

「然而，國民黨對普發安全手冊要花6,000多萬大吵大鬧？」林楚茵表示，她直接點名這一年多來，藍白從國庫挖了多少錢，包含「核三重啟公投花 11.4 億、停砍年改政府 10 年要撥補 3,600 億、藍白再度惡修《財劃法》讓中央明年舉債 5,600 億、傅崐萁花東三法預估花費2兆」。

林楚茵直言，這些都是全民納稅錢，上千億沒有充分討論就用人數優勢強壓通過，「國民黨邏輯就是中央花錢都是錯，只有藍白才能愛怎麼花就怎麼花。」

