全民安全指引 比照選舉公報普發

《台灣全民安全指引》明年每戶發放1本。（杜宜諳攝）

賴清德總統推動全社會防衛韌性，今年推出改版的全民國防手冊《台灣全民安全指引》，國安會副祕書長林飛帆表示，手冊19日起首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長發送，明年1月5日前完成全台980萬家戶普發，並透過外交部聯絡駐台機構，發放給在台的外籍人士。

林飛帆指出，《台灣全民安全指引》由國防部全民防衛動員署負責編製與印刷，預計11月19日起開始印製與驗收，未來將經民政系統由村里長協助，以類似發放選舉公報的方式投遞發放每一家戶，計畫於明年1月5日前全台980多萬戶每戶都有1本。

他說，總印製量約1100萬本，除中文版外，還有英語版，多出的部分將用於學校全民國防教育、外國籍人士的英語版本需求，以及未來各項演習索取。

林飛帆表示，新版《台灣全民安全指引》手冊參照國際經驗，特別是北歐國家等經驗後編撰而成。

林飛帆指出，全民安全指引是在展現防衛意識，告訴民眾要認知敵方可能透過假訊息混淆社會、瓦解國民信心；普發手冊並非台灣獨有，包括瑞典、芬蘭皆曾發放全民防衛手冊。