「全民安全指引」要普發 林飛帆上外媒談：展現自我捍衛決心

國安會副秘書長林飛帆在外媒透露，將普發《當危機來臨時：台灣全民安全指引》實體本。（翻攝林飛帆臉書粉專、教育部官網）

國防部今年9月推出新版《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，首刷5千本實體書，另也提供數位版下載，《路透社》今（17日）報導指出，主導計劃的國安會副秘書長林飛帆表示：「這本冊子展現我們捍衛自身的決心」，預計本週起陸續全台家戶發放，而指引剛推出時林飛帆就強調：「任何關於國家戰敗或政府投降的訊息都是假訊息。」

今（17日）《路透社》報導指出，台灣本週起將首度發放《台灣全民安全指引》民防手冊，林飛帆表示，指引展現台灣自我防衛的決心，「需要讓台海兩岸明白，如果中國做出錯誤決定，會付出巨大代價，因為台灣人有決心、有信念保衛自己，也願意採取行動。」林飛帆也透露，預計發出超過980萬份。

國防部今年9月推出新版《台灣全民安全指引》，鮮明的亮橘色封面，內容群眾涵蓋各年齡層，內頁共30多頁，涵蓋「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」等3大章節，從日常居家儲備、緊急避難包準備、守護資安注意事項、防災知識和技巧等安全應對內容，首批僅印5千份定點發放。

當時林飛帆也透過社群以「任何關於國家戰敗或政府投降的訊息都是假訊息」為題發文，他在文中介紹指引主旨在於，了解危機、認識威脅是建構自我保護意識的第一步，平時有準備和強韌心理防衛，則是嚇阻威脅的關鍵，另因多國提供民防手冊範例，也讓指引更符合國際準備趨勢。





