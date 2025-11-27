全民強制公民服務取代男性義務兵役制？ 瑞士將舉行公投

瑞士將在30日進行投票，針對是否以全民強制公民服務，取代現有的男性義務兵役制。支持者與反對者都宣稱是為了捍衛女性權利。

作為瑞士直接民主制的一部分，選民也將投票決定是否對超級富豪課徵新稅，以資助瑞士應對氣候變遷。

根據近期民調，這兩項提案預計都不會通過，但這兩個議題在瑞士引發了廣泛討論。

瑞士政府和國會敦促選民否決這兩項提案，稱其將帶來巨額成本並可能威脅經濟。

這項名為「公民義務」的提案最初獲得了相當廣泛的支持，但近幾週支持率急劇下降。 gfs.bern的最新民調顯示，64%的受訪者表示反對。

推動這項提案的委員會堅持，要求所有瑞士公民，無論性別，都必須在軍隊或以平民身分履行國民義務，將有助於加強社會凝聚力。

委員會主席羅騰(Noemie Roten)告訴法新社，這項提案旨在實現「真正的平等」。

羅騰指出，現行制度存在歧視，不僅對男性，也是對女性，女性在很大程度上被排除於在服役期間累積有用的人脈和經驗之外。

羅騰說：「無論是在軍隊、民防部門、行政機構，還是志願消防員中，我們的理念都是讓每個年輕人都能為集體福利做出貢獻。」

羅騰表示，在當前地緣政治動盪和歐洲戰火紛飛的背景下，現在是時候讓女性在保護民眾的集體計畫中擁有平等的話語權了。

這項提案的反對者駁斥這能促進平等。

瑞士全國工會理事會(Swiss Trade Union Federation)平等、家庭和移民事務負責人胡格諾(Cyrielle Huguenot)指控這項提案「完全掩蓋了瑞士女性的真實處境」。

胡格諾告訴法新社，瑞士女性已經將60%的時間用於無償勞動，但男性「情況則恰恰相反」。

胡格諾說：「你們現在竟然要求女性提供更多無償服務。這只會加劇這種不平衡。」(編輯：宋皖媛)