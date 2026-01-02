全民怒火！NCC撇清責任喊「3業者搞烏龍」挨轟：這麼剛好？（示意圖:shutterstock/達志）

國家通訊傳播委員會（NCC）打詐打出全民怒火，要求電信三雄即日起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，被民眾狂罵一個上午後，NCC急著甩鍋撇清責任，表示這是電信業者搞烏龍，下午會請三家業者到會說明，這番發言又被炮轟「有那麼剛好，三家一起搞烏龍？」

新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於民國114年12月30日實施，新規包括換補卡及換號服務，除原本要求的雙證件，門檻大幅提高，如果SIM卡壞掉要換卡，就必須出示舊卡才能換，補卡程序更麻煩，過去只需要到電信門市出示雙證件即可補卡，新制得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。

NCC主秘黃文哲對此回應，這是業者搞烏龍，下午會請三家電信業者到會說明，強調NCC提供的風險管理機制（KYC）指引，相關規定是民眾若要申請補發SIM卡，必須進行說明並提供證明文件，但業者直接將證明文件窄化成「報案單」。

黃文哲表示，對於一般消費大眾，若有需要換補SIM卡或更換門號，只需與門市人員詳細說明原因，電信門市人員可依照消費者過往使用紀錄來判斷，確信沒有太大問題就可補發，不需要強制提供報案單做為證明文件。

對於NCC說法急轉彎，電信業基層員工再轟，「怎麼會這麼巧，三家電信業者一起搞烏龍，一起弄錯NCC的意思？」直言NCC要求提供證明文件，但到現在沒有講清楚「什麼證明文件可以，什麼是有公信力的證明？」，竟來罵業者窄化為報案單？

電信業者狂轟，這就是「750事件」的翻版，NCC官員坐在辦公室，根本不知道外面發生什麼事情，只會悶著頭訂政策，要求業者配合，要不是因為民怨太大、反彈得太激烈，這項政策就會硬推下去，現在是因為擋不住各界怒火，才會拿三家電信業者出來擋子彈，但三家電信的公告用詞、作法都一模一樣，「哪這麼剛好？」

