全民憤怒 國際社群平台豢養詐騙

內政部宣布因小紅書涉及詐騙，發布為期1年的禁用令，此令一出，輿論譁然。先不論自詡為民主國家的台灣禁用小紅書如同扼殺言論自由，台灣用戶僅3百萬的小紅書，連社群網站前5名都排不上號，如何能為詐騙寇首呢？

內政部的打詐儀表板呈現，今年1月至10月的通報詐騙金額為766.68億元，全年約為1194.81億元，內政部說小紅書造成的財損為2.48億元，僅為全年的千分之二；又全年通報的詐騙件數為18.5萬件，小紅書僅有1706件，約占總件數的千分之九，相較其他社群媒體，絕對稱不上惡性重大，反倒突顯民進黨政府醉翁之意不在酒。

根據刑事警察局及數發部的資料顯示，2024-2025年間，90％通報的詐騙廣告來自臉書及IG；70％詐騙廣告的財損（約每日2.29億元）亦與臉書有關。路透社今年11月報導，臉書從詐騙廣告所獲取的利潤為全年廣告營收的十分之一，約160億美金。臉書1天投放150億則詐騙廣告，以其30億用戶計，每人每天會看到5則詐騙廣告。

臉書母公司Meta一向標榜將AI整合於服務應用，所以我們可以斷定Meta不是沒有技術偵測詐騙廣告，而是如路透社報導，臉書設定偵測詐騙廣告的標準為95％高標。換言之，過高的認定門檻使得大多數詐騙廣告成為漏網之魚，依然暴露在無辜使用者面前。且根據臉書演算法設定，一旦使用者點閱一則詐騙廣告，更多類似的廣告也會推播至使用者塗鴉牆，讓使用者陷在詐騙迴圈。

我們不禁要問，為何臉書不願降低過濾詐騙廣告之門檻？因為推播詐騙廣告有直接的財務利益。路透社揭露Meta內部文件顯示，公司高層敲定刪除詐騙廣告所損失的利益不能高於0.15％的總營收。這是典型的功利主義：Meta衡量因阻絕詐騙廣告而損失的利益與政府管制下的罰鍰，孰者對整體營收的影響更大。

縱使臉書去年採用「懲罰性競標」做法，對有較高詐欺風險的廣告收取高額費用，但從經濟學角度言，單價上漲，數量雖下降，若為剛性需求，總收益未必減少，臉書仍可繼續從較少的詐騙廣告套利。

台灣《詐欺犯罪危害防制條例》對每則詐騙廣告可處20萬至1000萬不等罰金，相較歐盟的《數位服務法》對未下架詐騙或非法廣告的平台，最高可處全球總營收的百分之六罰款，罰度不遑多讓。以台灣今年1至10月下架之詐騙廣告則數為73883，其中Meta占9成，若40％未符規定，每則以千萬罰金計，則罰鍰應達2.95兆元；即使以最低20萬元開罰，罰鍰應為58.93億元，然數發部對Meta迄今僅罰了1600萬元，僅相當於80則詐騙廣告的罰金。顯見在台灣，不是沒有法律遏止不法行為，而是執法強度不足。

民進黨政府對Meta溺愛的程度，遠遠超過保護本國人民財產的決心，首次讓分屬政治光譜兩端的藍綠傳播學者，齊同拋棄政黨意識形態，都變成本土派，反對國外平台規避執法，並譴責政府不作為。政府過去每每以平台威脅退出台灣，表達其無力也無奈的委屈，殊不知民氣可用，強力執法才可獲取民心呀！

更何況台灣與其他被國際平台抵制的國家不同，我們是自由世界中最大華文區，國際平台需要我們的資料鍛鍊其AI模型。我們還有一個非美國、市占率及活躍度更高，且幾乎是零詐騙的社群平台作為後盾。在這些有利條件下，政府到底在怕什麼？不應該獎懲分明，以杜絕詐騙嗎？（作者為元智大學資訊管理學系教授）